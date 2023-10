“Cidade dos Bonecos 20 Anos de História” é um marco histórico na cena cultural do Distrito Federal. Promovido pela respeitada companhia teatral Cidade dos Bonecos, nascida e radicada no Gama, o projeto comemora duas décadas de dedicação à arte e à cultura, trazendo uma série de atividades e ações enriquecedoras para o público de todo o DF. Ele chega trazendo atrações diversificadas, desde Ciclo de Roda de Conversas, Oficina de Construção de Bonecos “Máquina Cênica”, Mediações de Espetáculos, Oficinas das Malas Culturais até a criação da web-série Boneco TV, além da Mostra de Repertório, que acontecerá na sede do grupo, na Ponte Alta do Gama. Com a meta de formar plateia, celebrar identidades culturais e favorecer a acessibilidade, o projeto busca unir comunidades diversas em torno da arte.

Uma parte central do “Cidade dos Bonecos 20 Anos de História” é o Ciclo de Roda de Conversas, um espaço de diálogo entre artistas, pesquisadores e o público, que se reúnem para explorar o mundo do Teatro de Formas Animadas. A Oficina de Construção de Bonecos é uma oportunidade bastante interessante para que estudantes de artes visuais e cênicas mergulhem nas técnicas e processos de criação. A Mostra de Repertório traz espetáculos emocionantes à Ponte Alta durante 4 dias de outubro, numa sala de espetáculos da companhia teatral, recém-inaugurada e batizada por “Teatron”, enquanto as Mediações de Espetáculos buscam aprimorar a compreensão e o apreço pelo teatro.

Com um olhar voltado para a educação, o projeto também tem oferecido Oficinas das Malas Culturais, proporcionando ferramentas aos professores de escolas rurais para incorporar o universo dos bonecos em sua prática pedagógica. Além disso, a web-série Boneco TV mergulha nas particularidades do Teatro de Formas Animadas, com depoimentos, técnicas de manipulação e esquetes, oferecendo um mergulho fascinante na arte.

Já em andamento, o projeto deve durar em torno de 12 meses, pois possui um forte compromisso com a inclusão e diversidade, reservando posições significativas para mulheres, pessoas com deficiência e grupos vulneráveis na equipe técnica, que é um grande diferencial. Através de uma mistura de atividades presenciais e virtuais, o projeto “Cidade dos Bonecos 20 Anos de História” busca criar uma experiência cultural profunda e duradoura, fortalecendo a missão da companhia de tornar a arte acessível e transformadora para todos.

Sobre a Cia. Cidade dos Bonecos

Fundada em 2001 por Domingos Rodrigo, a Cia. Cidade dos Bonecos é uma força pioneira na cena artística do Distrito Federal. Comprometida com a educação e a cultura, a companhia tem uma história de projetos inovadores que buscam enriquecer as comunidades através do Teatro de Formas Animadas. Reconhecida nacional e internacionalmente, a Cidade dos Bonecos continua impulsionando a arte e a cultura, contribuindo para um futuro mais inclusivo e vibrante.

Serviço:

Local: Sede da Cia. Cidade dos Bonecos

Endereço: Avenida Buritis, condomínio Esquina do Sol, lote 15/17 comercial, Ponte Alta – Norte do Gama

Datas dos espetáculos:

07 de outubro – A Flor do Sertão

08 de outubro – Estação Brasil

14 de outubro – Contos, histórias e canções

15 de outubro – A história do Mané Bocó

Horário: às 16h30

Confira a programação completa no link abaixo: https://drive.google.com/file/d/1_i8bwW2skQP6cWhZ_vNWmtyrhF8aSFiv/view?usp=sharing

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

Instagram: @cidadedosbonecos

Assessoria de Imprensa: Amanda Guedes @agassessoriaeeventos