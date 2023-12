O Projeto Grooveonline Prevenção encerra o ano impactando o CEF 25 de Ceilândia e o CEF 106 do Recando das Emas

Onde vivenciaram um dia repleto de positividade. Tratando de questões importantes como o Bullying, a violência e o vício. Tornando o dia daquelas pessoas ainda mais especial. Tocando profundamente cada um que participou das apresentações.

Saiba mais: Nesta quinta, mais de 1500 Alunos do CEF-25 da Ceilândia receberam o Projeto Grooveonline Prevenção

O palestrante, youtuber e baterista Lucas Gonçalves comandou a apresentação que aconteceu nas quadras cobertas. A galera, animada, acompanhava, atentamente, às palestras e às músicas que eram cantadas pelo músico e cantor Denílson Bastos, ex-The Voice Brasil.

A valorização da vida

Os atores da Cia. de Teatro Lábios da Lua, dramatizaram cenas do cotidiano, onde estão presentes situações de violência, Bullying e o vício.

A psicóloga, coach e consteladora familiar, Dra. Josy Reis, deu uma palestra onde tratou da questão do Bullying e Cyberbullying. Dra. Josy falou sobre estas questões e ficou maravilhada com a interação da plateia e o tanto de energia boa emanada por eles.

Ela reforçou o quão eles são capazes de serem tudo aquilo que quiserem. E num momento de interação com o público Dra. Josy chamou pessoas para darem seu depoimento sobre as questões por ela abordada.

A psicopedagoga e palestrante, Elisângela, fez uma dinâmica envolvendo professores e alunos. Alegrando todos os presentes.

O palestrante motivacional, Dhjemis Messias, subiu ao palco e colocou a galera numa interação frenética que jogou o ânimo de todos ainda mais pro alto. Ele realizou uma palestra motivacional e cantou músicas temáticas. Logo após falou da importância e do poder que cada um tem na nossa sociedade. Dhjemis mencionou sobre sonhos e o quão é importante acreditar em sí mesmo e batalhar pelos seus objetivos. Cada um pode ser tudo que quiser baste ter foco e determinação, que o amanhã será repleto de grandes vitórias. Ao final Dhjemis parabenizou a todos, com uma salva de palmas.

E os dias seguiram-se muito animados

As atividades promovidas pelo Projeto Grooveonline Prevenção contemplaram os dois períodos, matutino e vespertino, nas duas escolas. Promovendo dois dias repletos de animação e conscientização.

São os apoios que garantem esta obra

Tudo o que foi executado ao longo dos dias só foi possível graças aos apoiadores. Com o apoio de emendas do Dep. Eduardo Pedrosa, que enviou os recursos à SEJUS (Secretaria de Justiça do DF).

O Deputado Eduardo Pedrosa tem sido um grande apoiador de projetos que trazem benefícios para a comunidade estudantil no Distrito Federal. Tendo apoiado o Projeto Grooveonline Prevenção com seu empenho na destinação de verba, por meio de Emendas Parlamentares. O que possibilita a existência de projetos de como este. Quem tanto impacta positivamente a vida das pessoas, nas escolas por onde passa.

O projeto foi executado pela Associação Cia. Lábios da Lua, que é a responsável pela execução e realização desta obra. Dirigida pelo Presidente Geovane Batista dos Santos. Tendo como coordenador geral do Grooveonline Prevenção o Sr. Geraldinho Gonçalves. O coordenador produção executiva, Maycon Figueiredo. E a coordenadora administrativa, Sra. Carla Pinheiro.