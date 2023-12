Cocreation Lab 2023: Transformando Ideias em Negócios Inovadores no DF

Os finalistas emergiram após um período intenso na pré-incubadora, fruto da parceria entre a Universidade de Brasília (UnB), o Instituto Federal de Brasília (IFB), e a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec), com apoio financeiro do Sebrae/DF e da FAPDF. O objetivo central do programa é transformar projetos iniciais em negócios inovadores, promovendo o aperfeiçoamento de ideias e a cocriação de negócios em um ambiente colaborativo.

O ápice desse programa ocorreu durante o evento “Pitch dos Pitches” na última sexta-feira (08), no SebraeLab, Parque Tecnológico de Brasília – BIOTIC, onde os finalistas apresentaram seus projetos a uma banca de especialistas. O evento definiu os vencedores do 1º, 2º e 3º lugares, encerrando o programa de 2023 com premiações em dinheiro.

A metodologia da TXM Methods no Cocreation Lab exige assiduidade nas atividades e a conclusão de pelo menos 70% das tarefas do programa, participação em reuniões e mentorias, além do atendimento a critérios rigorosos nas apresentações.

Os vencedores foram:

Pharma Help – Ygor Nunes Metala – Giovanna de Carvalho e Melissa Silva Monteiro Kriativese – Louise Fhaedra e Ludmila Fhaedra

Esse marco não só simboliza o encerramento do programa, mas também marca o início de uma jornada promissora para os empreendedores, agora munidos de ideias refinadas e orientação especializada.

“O Cocreation Lab visa transformar sonhos em realidade, oferecendo suporte à testagem e validação de ideias capazes de gerar empreendimentos estruturados e promissores. A integração entre a universidade, o governo, as empresas e a sociedade civil resulta em inovações, integração econômica e financeira, assim como um futuro de crescente empregabilidade e equidade,” ressalta Victória Porto, coordenadora do Cocreation Lab DF.

“Os mais de 300 projetos que passaram pelo Cocreation Lab transformaram o perfil do ecossistema do DF. A economia criativa destacou-se na capital, proporcionando aos empreendedores um novo espaço de aprendizagem e formação empreendedora. Encerramos 2023 com um evento de apresentação de 20 projetos, que coroaram a dedicação desses empreendedores para posicionar Brasília no mapa da inovação do país,” explica o idealizador do Cocreation Lab, professor Salomão Ribas Gomez.

Sobre o Cocreation Lab:

O Cocreation Lab DF é uma parceria entre a Universidade de Brasília (UnB), o Instituto Federal de Brasília (IFB), e a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec), com apoio financeiro do Sebrae/DF e da FAPDF. O projeto pioneiro visa incentivar o empreendedorismo no Distrito Federal, destacando-se no cenário regional com negócios inovadores capazes de impulsionar a economia local e melhorar a qualidade de vida. Ambientes preparados nos polos IFB/Samambaia, IFB/São Sebastião, FGA/UnB, CDT/UnB, UNB Gama e SebraeLab/Biotic possibilitam a união e o desenvolvimento de ideias inovadoras.

Da redação do Gama Cidadão – 13/12/2023