Nesta quinta, mais de 1500 Alunos do CEF-25 da Ceilândia receberam o Projeto Grooveonline Prevenção

Um público animado e empolgado. Mais de 1500 pessoas assistiram a apresentação de hoje.

Uma dia repleto de alegria

O músico, Youtuber e palestrante, Lucas Gonçalves fez uma intervenção musical com a banda Grooveoline animando o período da manhã e o período da tarde no CEF 25. Ele também fez uma palestra com os alunos.

A psicopedagoga e palestrante, Elisângela, fez uma dinâmica envolvendo professores e alunos No período da tarde o diretor da escola também entrou na roda. Elisângela, que também é cantora, cantou a música Pesadão. Animando todos os presentes.

Seguindo com as apresentações, a Cia de Teatro Lábios da Lua foi ao palco, abordando questões como, bullying, vícios, alcoolismo e violência verbal e física. Os atores dramatizaram situações muito comuns no nosso cotidiano. Realidades que estão em nosso meio, mas que muitas vezes não nos damos conta, ou fingimos não ver.

Valorização à vida

Após a apresentação teatral, a Dra. Josy Reis, psicóloga, coach, consteladora familiar e palestrante entrou em cena. Ela falou da importância de acreditar em si mesmo e nos seus sonhos. Do quão ruim é a prática do bullying e preconceito. Ajudar ao próximo e a si. Que o hoje é muito importante para os rumos do amanhã.

A Dra. Josy perguntou aos presentes se alguém que já sofreu ou sofre bullying, gostariam de se manifestar. Alguns alunos, com muita coragem, contaram o que já sofreram. Eles relataram que essas coisas causam muita dor em quem recebe. E que precisamos superar essas práticas de desrespeito e bullying.

Ao final de sua apresentação, Josy pediu para que todos entoassem palavras positivistas. Passando o bastão para o palestrante Jhemis Messias.

Jhemis foi para o palco, cantando. Em seguida, deu uma palestra sobre sonhos, cantou a música do herói e fez uma dinâmica com os presentes. Jhemis Messias levou todos ao delírio.

A galera do turno matutino, assim como do vespertino, seguiu muito animada fazendo com que a energia fosse tão contagiante. Os alunos cantaram junto com o Ex The Voice Brasil Denilson Bhastos.

São os apoios que possibilitam a realização desta obra

Tudo o que foi executado ao longo do dia, as apresentações, palestras e o teatro, só foi possível graças aos apoiadores. Com o apoio de emendas do Dep. Eduardo Pedrosa, que enviou os recursos à SEJUS (Secretaria de Justiça do DF).

O projeto foi executado pela Associação Cia. Lábios da Lua, é a responsável pela execução e realização desta obra. Dirigida pelo Presidente Geovane Batista dos Santos. Tendo como coordenador geral do Grooveonline Prevenção o Sr. Geraldinho Gonçalves.

Amanhã será a vez dos alunos, professores e servidores do CEF 106, no Recanto das Emas, receberem toda a equipe do Projeto Grooveonline Prevenção.

