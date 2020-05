Senac promoverá lives sobre adequações para a nova realidade de mercado

O Senac-DF dará início, nesta segunda-feira (4), a uma programação de sete lives com especialistas e convidados da instituição, de diferentes segmentos, para falar sobre temas como moda em tempos de pandemia, boas práticas na manipulação de alimentos e no atendimento ao cliente, gestão de tempo em EAD e efeitos da nova normalidade sobre os cuidados de saúde. As conversas virtuais, com duração de 40 minutos, serão transmitidas sempre a partir das 18h15, no Facebook da instituição (fb.com/SenacDistritoFederal), até o dia 12 de maio. A ação faz parte do Programa de Desenvolvimento do Comerciário, produzido pelo Senac-DF para integrar o Plano de Reabertura do Comércio, que prevê medidas a serem adotadas pelo setor produtivo para evitar a propagação do novo coronavírus quando da reabertura de lojas, prevista para esse mês.

Além das lives, o Programa de Desenvolvimento do Comerciário contará com outras ações formativas, como oficinas e workshops, visando o aprimoramento contínuo e o desenvolvimento profissional do comerciário do Distrito Federal. O objetivo é promover informações técnicas, seguras e responsáveis que amparem a adoção de novos hábitos e atitudes de atendimento nos diferentes segmentos. As oficinas e workshops, que terão carga horária entre 2h e 12h, serão online e estarão disponíveis para os empregados do comércio e empresários em data ainda a ser definida.

O Plano de Reabertura do Comércio foi elaborado pelo Grupo Econômico, instituído pelo GDF por meio do decreto nº 40.525 e formado pelas entidades do setor produtivo como FECOMÉRCIO, FAPE, CDL, FIBRA, SEBRAE, FACIDF e FENATAC. O documento foi criado após ouvir empresários, secretários de Estado e sindicatos de vários segmentos econômicos e tem o objetivo de ajudar o governo e os empresários a reabrirem o comércio de forma segura, gradualmente, seguindo normas como uso de máscara e álcool em gel, distanciamento entre as pessoas e outros pontos específicos de cada atividade.

Veja a programação das lives:

Dia 4 de maio

Tema: A importância do Consultor de Imagem em tempos de Covid-19

Objetivo: Trazer insights para a construção da imagem pessoal em tempos de Covid 19, onde o consumo terá como um dos pilares a responsabilidade social.

Mediadora: Verônica Goulart, coordenadora de Produtos Educacionais nos segmentos de Moda e Beleza do Senac-DF.

Convidado: Fernando Demarchi, docente especialista do Senac.

Dia 5 de maio

Tema: Como agir com segurança ao comprar, manipular e consumir um alimento?

Objetivo: orientar quanto aos procedimentos de segurança alimentar e da compra ao consumo de alimento.

Mediadora: Carol Gregório, coordenadora de Produtos Educacionais, nos segmentos de Gastronomia e Produção Alimentícia.

Convidada: Ana Cláudia Haag, docente especialista do Senac.

Dia 6 de maio

Tema: Como utilizar o Marketplace para a impulsão de novos negócios e vendas

Objetivo: discutir e apresentar estratégias de utilização do marketplace para novas formas de negócio e vendas.

Mediador: Dênio Negrão, coordenador de Produtos Educacionais, no segmento Informática.

Convidado: Wislei Silva Paulo, docente especialista do Senac.

Dia 7 de maio

Tema: Novos modos de fazer moda em tempos de Covid-19

Objetivo: discutir estratégias frente aos novos modelos de produção e negócios de moda.

Mediadora: Verônica Goulart, coordenadora de Produtos Educacionais nos segmentos de Moda e Beleza.

Convidada: Renata Abranchs, fundadora do Bureau de Estilo ReA, coleciona consultorias de Estilo e Branding com centenas de marcas.

Dia 8 de maio

Tema: Boas Práticas no atendimento ao cliente presencial e colaborativo

Objetivo: sensibilização dos colaboradores sobre Ética e Cuidados de Saúde, no atendimento de clientes presenciais e na Convivência com os outros colaboradores nas empresas.

Mediador: Eduardo Nogueira, coordenador de Produtos Educacionais nos segmentos de Gestão e Negócios, Produção Cultural e Design, e Segurança.

Convidado: Wender Freitas Reis, docente especialista do Senac.

Dia 11 de maio

Tema: Efeitos da nova normalidade sobre os cuidados de saúde, individual e coletivo

Objetivo: discutir as medidas de cuidados de saúde, individual e coletiva.

Mediador: Murillo Alencar, coordenador de Produtos do Senac-DF.

Convidada: Carolina Castro, enfermeira e Responsável Técnica do Senac.

Dia 12 de maio

Tema: Gestão de tempo e do rendimento da aprendizagem na educação a distância

Objetivo: discutir os desafios, perspectivas e métodos de gestão de tempo e da aprendizagem na modalidade de educação a distância.

Mediador: Daniel Alves de Melo, responsável Técnico de Saúde

Convidada: Lilian Girardi, farmacêutica e docente especialista do Senac.

Com informações do Senac-DF – 05/05/2020