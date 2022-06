Home/Destaque/ A convite de pastores, a pré-candidata ao senado Damares Alves, ministra de culto evangélico no Gama

A convite de pastores, a pré-candidata ao senado Damares Alves, ministra de culto evangélico no Gama Na tarde deste sábado, 18/06, a primeira Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, participou de culto evangélico no Ministério Águia no Setor de Indústrias do Gama.