Paulo Adaptações comemora 27 anos de trabalho e dedicação adaptando automóveis para pessoa com deficiência de todo Brasil Qualidade, eficiência e compromisso com os clientes é o seu diferencial.

Na manhã do último sábado, 18/06, aconteceu o evento de comemoração dos 27 anos da empresa Paulo Adaptações, na filial da empresa em Santa Maria norte QR 219.

O evento contou com café da manhã, apresentações dos parceiros comerciais e amigos, encontro de carros antigos, som automotivo, jogos de basquete e rugby em cadeira de rodas, além é claro promoções e brindes.

História da família

Seu envolvimento com potência, cavalos de força, torque e adaptação ao meio, vem de berço, está no DNA da família Lira. Desde pequeno, juntamente com seus quatro irmãos, na fazenda da família, em Tocantins no coração do Brasil, acompanhava o pai no trabalho pesado com cavalos e bois. Animais que vendiam e transportavam para outros estados.

Atuando no mercado de automóveis, o empresário Paulo Henrique Lira de Sousa, mais conhecido como Paulo Adaptações, nascido há 43 anos na cidade do Gama (DF), vem trilhando uma carreira de sucesso com os automóveis adaptados na capital do Brasil.

A Paulo Adaptações é uma empresa especializada na adaptação de veículos para deficientes físicos. Atuando no mercado nacional.

Qualidade, eficiência e compromisso com os clientes é o seu diferencial.

Durante o evento seu irmão, Luiz Alberto Sousa Lira, esteve participando com uma exposição de triciclos. Inclusive ele levou um triciclo em especial que possui uma metralhadora, ornando o veículo.

Lira vem atuando há mais de 28 anos no mercado de manutenção de motores e trabalha na confecção desse tipo de veículos já a bastante tempo. Sua sede fica na Vila DVO – Santa Maria próximo ao Gama – DF.

Confira as fotos de Israel Carvalho e Matheus Gutierrez:

Mais fotos no Facebook do Gama Cidadão, clique aqui!

A Paulo Adaptações está localizada em dois endereços:

Ac 219 conjunto D lote 26 – Santa Maria Norte, Brasília – DF, 72549-320

SIA Trecho 3/4 lote 1529

Telefones: (61) 3395-0061 (61) 9552-9488

Da redação do Gama Cidadão com colaboração do Lucas Lieggio