A tecnologia Wi-Fi 6 já é realidade em Goiás com a Explorernet

Quanto o assunto é ser a primeira empresa a levar mais qualidade, velocidade e tecnologia para Goiás, a Explorernet parece ser unânime. Ela é pioneira em fornecer ao seus clientes equipamentos com tecnologia Wi-Fi 6, a mais moderna disponível.

O equipamento utilizado e fornecido para os usuários na instalação é importado pela empresa, no intuito de garantir que os clientes usufruam com o máximo da velocidade adquirida. Neste cenário, a Explorernet é a única empresa que entrega essa tecnologia no segmento em toda a região. Apesar da exclusividade no que diz respeito a tecnologia e os aparelhos de instalação, nenhuma taxa extra é cobrada ao cliente. Todo equipamento usado na instalação já está incluso no preço que o cliente fecha ao adquirir o seu pacote.



– O que é rede Wi-Fi 6?

O Wi-Fi 6 expande a banda WiFi de 80 MHz para 160 MHz, dobrando a largura do canal e criando uma conexão mais rápida do roteador com o dispositivo. Com o Wi-Fi 6, é possível assistir a filmes de 8K, downloads e uploads de arquivos grandes e dispositivos domésticos smarts responsivos, tudo sem buffer.

O Wi-Fi 6 também oferece várias vantagens em relação aos padrões anteriores, como maior velocidade, capacidade, eficiência, economia de gasto de energia e segurança.



O grande benefício fica por conta da disponibilidade de uma instalação já compatível com a rede, entregando aos usuários 100% de aproveitamento do pacote contratado.

Um dos grandes problemas relatados por quem reclama de de seus provedores é justamente não possuir o equipamento necessário para aproveitar a velocidade de internet de forma completa.



Por Andreza Martins

