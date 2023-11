Alunos do CEF 106, do Recanto das Emas e do CEF 25 no P – Norte em Ceilândia, aguardam ansiosamente para receber o Projeto Grooveonline Prevenção nos dias 07 e 08 de dezembro.

Eles seguem na expectativa por mais um dia de muita alegria e animação, onde lhes serão proporcionados um dia repleto de positividade.Tratando de questões importantes como o Bullying, a violência e o vício. Tornando o dia daquelas pessoas ainda mais especial. Tocando profundamente cada um que participe das apresentações.

Escolas aguardam ansiosamente pelo projeto

O C.E.F. 106, do Recanto das Emas, por exemplo, estará recebendo o Projeto pela 3ª vez. Ali cerca de 1000 alunos, mais professores e servidores, já são beneficiados com este maravilhoso projeto.

O CEF 25, localizado no P-Norte da Ceilândia, também será uma das escolas contempladas ainda este ano.

A Associação Cia. Lábios da Lua, Gama-DF, é a responsável pela execução e realização desta obra. Dirigida pelo Presidente Geovane Batista dos Santos. Tendo como coordenador geral do Grooveonline Prevenção o Sr. Geraldinho Gonçalves.

Em um momento glorioso, o Youtuber e palestrante Lucas Gonçalves e a equipe Grooveonline realizam uma intervenção musical na quadra coberta com a participação do The Voice Denilson Bhastos.. A galera, animada, acompanha as músicas, temáticas, que são cantadas pela banda.

O Youtuber e palestrante Lucas Gonçalves prende a atenção de todos, que ficam impressionados com sua bateria invisível. Sim, ele toca bateria sem estar na bateria física. É a tecnologia sendo usada para o bem surpreendendo as pessoas.

Lucas, que é baterista, Youtuber e professor, faz uma palestra sobre como usar o ambiente online de forma produtiva e saudável..

A valorização da vida

O Coaching e Palestrante Motivacional, Dhjemis Messias sobe ao palco e coloca a galera numa interação frenética, jogando o ânimo de todos ainda mais pro alto. Ele canta uma música que fala prosperidade e, também, o Rap do herói. Após as músicas, Dhjemis fala da importância e do poder que cada um tem na nossa sociedade. De acreditar nos seus sonhos, ter metas e objetivos na vida. Pensar no futuro e trabalhar hoje para que lá na frente se tenha muito sucesso no amanhã, longe de problemas e confusões.

Um dia repleto de emoção

O Youtuber Lucas Gonçalves, interage com a plateia, chama ao palco alunos que queiram participar das atividades..

A Companhia de Teatro Lábios da Lua se apresenta dramatizando cenas do cotidiano, onde estão presentes situações de violência, Bullying e vício.

Durante o evento é abordado a questão do Bullying e Cyberbullying. Os palestrantes reforçam o quão eles são capazes de serem tudo aquilo que quiserem. Num momento de interação com o público, os palestrantes chamam pessoas que queiram dar seus depoimentos sobre as questões abordadas.

As atividades do projeto seguem, durante todo o dia, levando muita animação e abordando assuntos importantes.

Semeando e impactando

Semear é preciso, ainda mais num momento como este. É aí que o Projeto Grooveonline Prevenção faz a diferença.

No atual momento, esse projeto realiza mais que levar um dia de alegria, motivação e entretenimento nas escolas. Atuando diretamente com os presentes, levando dias repletos de musicalidade, teatro, palestra motivacional e psicopedagógica. Promovendo o milagre em meio ao caos.

Afinal o futuro da nação estará nas mãos desses, hoje, jovens e adolescentes Então poder plantar a semente do bem e do sucesso em cada um deles é garantir que tenhamos cidadãos mais responsáveis. Que farão desta, uma nação cada vez mais desenvolvida e próspera.

São os apoios que possibilitam a realização desta obra

Tudo o que é executado ao longo do dia, as apresentações, palestras e o teatro só é possível graças aos apoiadores. Com o apoio de emendas do Dep. Eduardo Pedrosa, tramitando na SEJUS (Secretaria de Justiça do DF). Por meio da Subsecretaria da Criança e Adolescente, cujo subsecretário é o Sr. Diego Moreno.

Diretores e alunos destas escolas aguardam ansiosamente pela conclusão do processo para a execução do Grooveonline Prevenção nas datas previstas. Como aconteceu em mais de 30 escolas do DF.

