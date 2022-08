A volta triunfal de Júlio Fidelix do PRTB O jogo virou na Presidência do PRTB Nacional. O Ministro Alexandre de Moraes, determina que saia a viúva e assuma o irmão de Levy Fidelix, que também é Fundador e faz parte do Diretório Nacional.

Em plena corrida eleitoral a mudança no comando da sigla pode causar um tremendo vendaval no processo eleitoral de 2022 Nacional

O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, na noite desta sexta-feira, acabou por decidir a favor de Júlio Fidelix para que assuma a presidência do PRTB. Atualmente a presidência do partido estava sob comando da Sra. Aldinéa Fidelix.

Levy Fidelix faleceu em abril de 2021, aos 69 anos, em decorrência de complicações da COVID-19.

A determinação saiu na noite desta sexta-feira (19), assinada pelo Ministro e, agora, Presidente do TSE, e essa mudança na presidência do PRTB muda completamente o jogo dentro do partido na corrida eleitoral de 2022.

Essa movimentação ocorreu depois que o TSE foi acionado para que observasse as ações da então presidente, Aldinéa Fodelix, enquanto esteve no comando da legenda. Segundo informações recebidas pela redação do Gama Cidadão, Aldinéa, não foi eleita por Convenção, muito menos recomendada pelo Diretório Nacional e estaria fazendo dos comandos regionais da sigla um balcão de negócios. A decisão do ministro que determinou a sua saída da presidência do PRTB passando o comando para o irmão do falecido, porém Eleito há 08 meses, muda completamente, não só os ares, como a corrida eleitoral no partido em 2022.

A dança das cadeiras vai rolar com força, não só nos comandos regionais, como também nas candidaturas. Pois com a posse de Júlio Fidelix no comando do partido muitas candidaturas que já haviam sido dadas como certas, podem ser interrompidas. Assim como novas candidaturas hão de surgir e nomes improváveis podem aparecer como opção a um dos cargos políticos disponíveis no pleito eleitoral deste ano.

O partido que já teve como filiado o vice-presidente da República e candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão. Agora vive um momento bastante atípico e que pode ser bem turbulento. Pois a corrida eleitoral de 2022 já está em curso, desde o dia 15 de agosto. Mourão saiu do partido em 2022 e se filiou ao Republicanos, o qual lançou sua candidatura.

No DF o PRTB pode ter mudanças significativas que vão desde a sua presidência regional até as candidaturas já acertadas anteriormente. Novos nomes podem surgir e outros já conhecidos podem cair. Estava certo que o partido estaria na chapa do Senador e candidato ao Governo do Distrito Federal, Izalci Lucas Ferreira (PSDB-DF), compondo com uma candidata a vice. Porém os rumores agora são de que isso mude e há fortes sinais de que eles venham a lançar uma candidatura ao GDF e os ventos sopram para a Paula Belmonte. Será? Só os dias seguintes nos trarão as respostas. Ou seja, os ventos podem trazer chuvas amenas ou tempestades para o PRTB. Só com o passar dos dias teremos as respostas.

A informação quente, que aqui trazemos, chegou até nós agora pela manhã. Estamos muito atentos ao desenrolar dessa história. Fiquem ligados.