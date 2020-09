ABED realiza congresso internacional que abordará educação a distância

O evento será on-line entre os dias 14 e 18 de setembro

Entre os dias 14 e 18 de setembro, a Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED) realizará o Congresso Internacional de Educação a Distância, para abordar temas como a educação a distância. O evento contará com entrevistas de autoridades no assunto, debates, palestras, mesas-redondas, entre outras atividades, e por conta da pandemia será realizado on-line com acesso totalmente gratuito. As inscrições são realizadas através do site http://www.abed.org.br/hotsite/26-ciaed/pt/edicao-virtual/.

O congresso será um evento 100% on-line, gratuito e com emissão de certificado de participação geral. Haverá discussões sobre a educação formal em todos os níveis, o papel da TI nos programas de EaD, bem como da inovação, marketing, legislação e políticas públicas para EaD. Confira abaixo algumas das palestras e mesas-redondas da programação:

Palestras:

Algoritmo e tomada de decisão

Marcos europeus de competência digital docente no contexto das metodologias ativas

CensoEaD.br – Relatório analítico da educação a distância no Brasil

Criação de material didático próprio

Mesas redondas:

Wikipédia e Educação Aberta: uma coreografia dialógico-reflexiva

Planejamento e design de disciplina e cursos online

IES em conformidade com a LGPD: primeiros passos

Fonte: Agência Educa Mais Brasil