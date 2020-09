Parceria do Governo Federal pretende fortalecer turismo familiar no Brasil

Uma parceria pode impulsionar o turismo familiar no Brasil. A proposta de incentivo ao fortalecimento das famílias foi apresentada, nesta quarta-feira (9), durante uma reunião entre representantes do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) e o Ministério do Turismo.

“Buscamos de fato o fortalecimento dos grupos familiares e ao pensarmos políticas públicas para a família o turismo não fica de fora. A secretaria da família tem sido desafiada quanto a isso especialmente agora nesse momento que vivemos”, disse a titular do MMFDH, ministra Damares Alves.

Ao justificar a proposta, a titular da Secretaria Nacional da Família (SNF), secretária Angela Gandra, relembrou a importância dos vínculos familiares. “Nada fortalece tanto como uma viagem em família. Nós queremos inaugurar essa vertente que é o turismo familiar”, lembrou.

Dentre as sugestões de incentivo ao turismo em família apresentadas, estão a oferta de pacotes de passagens em companhias aéreas para famílias (a partir de três pessoas), com descontos consideráveis; promoções com a disponibilização de horários com menor fluxo de passageiros; descontos expressivos nas passagens de ônibus interestaduais para pessoas que comprovarem ser da mesma família e também em aluguel de veículos.

A proposta prevê ainda pacotes com descontos expressivos para famílias em hotéis, pousadas, resorts, hotéis fazenda; oferta de quartos conjugados para que a família com um número maior de pessoas possa ficar hospedada; descontos em pacotes completos (passagem, hospedagem e passeios turísticos) para as famílias; valores diferenciados em parque de diversões, parques aquáticos e similares e em passeios de barco ou de navio.

A ideia foi bem recebida pelo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antonio, que se mostrou feliz com a parceria. “Nós, aqui no turismo, vamos nos empenhar muito para que essa proposta se torne realidade e ver as famílias unidas e viajando. Todos juntos”, concluiu.

