O Congresso Nacional homenageou líderes relevantes na sociedade

O Congresso Nacional realizou uma Sessão Solene nesta sexta-feira (26) no Plenário da Câmara dos Deputados para homenagear o Dia Nacional do Líder Comunitário.

Na verdade a data é comemorada no dia 5 de maio e foi estabelecida pela Lei 11.287, de 2006. A homenagem atendeu um requerimento (REQ 7/2023) do senador Izalci Lucas (PSDB-DF) e do deputado Vitor Lippi (PSDB-SP).

O Congresso Nacional homenageou com uma sessão solene no Plenário da Câmara dos Deputados o Dia Nacional do Líder Comunitário. O senador Izalci parabenizou os líderes comunitários pelo trabalho desenvolvido em prol da coletividade, já que se voluntariam para servir ao próximo e, muitas vezes, sem nenhuma ajuda ou amparo material Ele disse ainda que a homenagem é um reconhecimento para destacar a relevância das lideranças comunitárias nas cidades de todo o País. O Senador afirmou que os líderes comunitários são uma ponte entre a população e as instituições competentes, pois sabem das necessidades dos cidadãos e buscam as instâncias capazes de solucionar os problemas.

A liderança comunitária representada por todos vocês que aqui estão, e alguns que não puderam vir, é principalmente o elo entre a comunidade e o poder público, assim como é também a ligação com todas as organizações da sociedade civil. Vocês sabem e são pessoas que reúnem qualidades únicas para isso, conhecem suas comunidades, reconhecem suas necessidades e buscam em todos os momentos identificar no aparelho estatal e na sociedade civil organizada, as instâncias capazes de contribuir para solucionar os problemas e as carências da coletividade que representa. O líder comunitário é a ponte entre a sua comunidade e as instituições

Geraldinho Gonçalves está entre um dos homenageados

O empresário e produtor de eventos, Geraldinho Gonçalves, foi um dos homenageados na sessão solene. Ele foi homenageado pelo seu intenso trabalho de liderança que vem desempenhando no DF, dentro de sua área de atuação.

Geraldinho do Parque, como ficou conhecido em Brasília e no Brasil, chegou em Brasília em 1968. Em sua família de quatorze irmãos, Geraldinho, aos doze anos de idade, já era conhecido como “um homem de negócios”.

Administrou os negócios do pai que foi proprietário de um parque de diversões e de um circo. Empreendimentos, estes, que Geraldinho acabou herdando do seu pai, “Seu Geraldão”. Não só a disposição para o trabalho, mas também a humildade, o carisma e a lealdade para com as pessoas fez com que Geraldinho Gonçalves ficasse tão conhecido se tornando tão querido por todos com quem convive e já conviveu.

Geraldinho foi presidente da Associação Brasileira de Empresários de Parque de Diversões por 2 mandatos de 4 anos. Foi diretor da Associação Comercial e industrial do Gama por 25 anos e vice-presidente por 5 mandatos.

Ele tornou-se um dos maiores colaboradores para a Arte Cultura, música e atrações em Brasília-DF,e vários estados do Brasil, além de eventos internacionais. Proporcionar diversão para as pessoas é seu meio de vida e seu maior orgulho.

Pode-se destacar, um curso de produções de eventos em MIAMI (EUA), ministrada pela IAPA no ano de 1994. Participação de mesa redonda com empresários de parques de diversões e produtores de eventos da América latina em New Orleans, (EUA), no ano de 1995. Reunião com os maiores empresários Brasileiros de parque de diversões e Parque Temáticos, em Orlando e Tampa no estado da Flórida (EUA). Estando presente nos parques da Disney e no parque Busch Garden, (Florida).

Geraldinho Gonçalves possui formação internacional em Coaching integral sistêmico. (Pela Febracis ). Formação em PNL, Programação Neurolinguística. Formação em Constelação sistêmica familiar e empresarial. Curso de hipnose clínica (Instituto Inner).

Um verdadeiro espírito de liderança, com muita sabedoria e humildade. Tais qualificações fazem do Empresário e Produtor de Eventos, Geraldinho Gonçalves, um grande líder promotor da Arte, Cultura, Entretenimento, Diversão.

Atualmente vem desenvolvendo o Projeto Grooveonline Prevenção, atuando em escolas, no DF, com potencial de ir a outros estados. Um projeto onde engloba Arte, Cultura e Prevenção, levando música, teatro, palestras com psicólogos e palestrantes motivacionais, aliados no combate ao uso de drogas, violência, Bullying e desinteresse escolar.

Saiba mais sobre o Projeto Grooveoline Prevenção:

Grooveonline Prevenção leva ao CEF 106 do Recanto das Emas um dia de reflexão sobre um futuro promissor

Grooveonline temporada 2023 supera expectativas no C.E.F. 11 do Gama

Em 2023, Grooveonline Impacta Novamente a Juventude em Escolas do Distrito Federal

A importância de Líderes nas Sociedade

Um líder não é só aquela pessoa que está lá dentro do bairro, no dia a dia, vendo as suas dificuldades, sofrendo aquelas penúrias que se passam dentro das cidades, principalmente as cidades carentes da região. Os líderes são os primeiros olhos das gestões, das prefeituras, das administrações. São eles que no dia a dia estão vendo todos os problemas, todos os sofrimento de seus colegas moradores. São estes homens e mulheres que fazem a diferença.

Precisamos sim unir forças porque os gestores não conseguem administrar sozinho, precisam sim da liderança e a liderança se faz com homens e mulheres de valores conforme todos que ali estavam.

A Sessão Solene que homenageou lideranças em comemoração ao Dia do Líder Comunitário, no Congresso Nacional, contou com a presença de diversas outras lideranças locais. Dentre elas chefes de cozinha, e líderes de bairros. Além, claro, do Empresário e Produtor de Eventos Geraldinho Gonçalves.