Amazon abre centro de distribuição no DF

Chegada da gigante norte-americana consolida estratégia do governo em valorizar vocação de Brasília como grande operador logístico nacional

O Distrito Federal se firma no mercado como importante centro logístico brasileiro com a chegada de um dos três novos centros de distribuição anunciados nesta segunda-feira (9) pela gigante norte-americana Amazon. A expansão da empresa em território nacional vai criar cerca de 1,5 mil empregos diretos com o início das operações nas unidades de Santa Maria (DF), Betim (MG) e Nova Santa Rita (RS).

“A vinda da Amazon para o Distrito Federal consolida nossa estratégia de valorizar a vocação de Brasília como um grande operador logístico, com localização privilegiada no centro do país e da América Latina, e vai ao encontro do ambiente competitivo criado pelo nosso governo, com programas de incentivos fiscais, segurança jurídica e redução de burocracia”, destaca o governador Ibaneis Rocha. “Comemoramos essa chegada com a expectativa de gerar mais empregos, estimular a instalação e criação de empresas satélites, aumentar a arrecadação e contribuir para o nosso crescimento econômico.”

Expansão nos serviços

A unidade de Santa Maria é vista como fundamental na expansão dos serviços de entrega da Amazon no Brasil. As três unidades anunciadas se juntam às cinco já em operação no país – quatro em São Paulo (em Barueri e Cajamar) e uma em Pernambuco (Cabo de Santo Agostinho) – e garantem uma capilaridade capaz de realizar entregas em até dois dias para os clientes do serviço Prime em 500 municípios, número que deve aumentar com a atuação dos novos centros de distribuição.

O secretário de Economia, André Clemente, ressalta que a instalação de uma unidade da Amazon em Santa Mara amplia a presença do DF como centro logístico nacional, já que a capital federal tem o único aeroporto brasileiro com duas pistas em operação simultânea, ligado a todas as capitais do país – além de excelente malha rodoviária, mão de obra capacitada e competitividade fiscal. “O Distrito Federal, com esses investimentos e outros que já vieram, define-se como grande polo logístico e do e-commerce da América Latina”, avalia.

A expectativa do GDF é que, para cada emprego direto gerado, outros três possam ser criados de forma indireta na cadeia fomentada pela gigante americana. “A chegada da Amazon no Distrito Federal consolida uma nova era, inaugurada pelo governo Ibaneis, que trará crescimento econômico, aumento do emprego, da renda e da arrecadação”, afirma André Clemente.

“A expansão da Amazon reflete nosso compromisso com os consumidores no Brasil, com foco em oferecer uma experiência em constante evolução para o cliente, e está alinhada com o objetivo de continuar trazendo mais conveniência aos clientes, com aumento de capacidade, ampliação de catálogo de produtos e entregas cada vez mais rápidas a mais cidades”, ressalta o country manager (gerente representante) da Amazon no Brasil, Alex Szapiro. “Essa expansão nos ajudará a aprimorar ainda mais o atendimento aos clientes brasileiros, não apenas nos estados onde estamos abrindo os CDs, mas em todo o país.”

Com os novos centros de distribuição no Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, a Amazon abrirá postos de trabalho responsáveis pela seleção dos produtos, embalagem e envio dos pedidos dos clientes, ajudando a garantir que as pessoas recebam seus itens dentro do prazo estabelecido e de maneira confiável.

* Com informações da Secretaria de Economia