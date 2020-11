Bradesco Seguros lança página voltada para ações de sustentabilidade

“Falar em sustentabilidade dentro da seguradora significa falar em investimento em tecnologia de forma permanente, segurança da informação, gestão de risco, melhor uso de recursos naturais e transparência. A criação da página surgiu de uma necessidade de comunicar esses conceitos e as ações tomadas para realizá-los de forma efetiva para nossos clientes”, explica Valdirene Soares – Diretora de Recursos Humanos e Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros.A preocupação com o assunto está no DNA da organização desde sempre. Para se ter uma ideia, as sedes do Grupo Segurador em Alphaville (SP) e no Rio de Janeiro preenchem todos os requisitos das certificações internacionais de sustentabilidade, como a Leed Gold (Leadership in Energy and Environmental Design), concedida pelo Green Building Council dos Estados Unidos. Esse selo reconhece projetos de alto desempenho que adotam as melhores práticas na construção, fomentando medidas sustentáveis que viabilizem e promovam essa ideia na indústria, além de garantir mais conscientização, segurança e saúde dos frequentadores do prédio a partir de ambientes internos mais saudáveis, favorecendo o aumento da produtividade e a redução de custos de conservação.

SOBRE O GRUPO BRADESCO SEGUROS

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta. É composto pelas seguintes sociedades: Bradesco Seguros S.A., Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, Bradesco Saúde S.A., Atlântica Companhia de Seguros, Bradesco Vida e Previdência S.A., Bradesco Capitalização S.A., Mediservice – Operadora de Planos de Saúde S.A, Odontoprev S.A. e Bradesco Argentina de Seguros S.A. Além do atendimento pela rede de mais de 4,6 mil agências do Banco Bradesco, o Grupo possui cerca de 180 dependências (entre núcleos de atendimento, escritórios e sucursais) em todo o país e conta com a parceria de 27 mil corretores de seguros. Há 18 anos consecutivos, é apontado como Top of Mind pelo Instituto Data Folha