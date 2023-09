A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) publicou, nesta segunda-feira (11), o resultado definitivo dos registros de chapas validados com os nomes dos candidatos aos conselhos comunitários de segurança do DF (Consegs). As chapas são formadas pelos cargos de presidente, vice-presidente, diretor comunitário, primeiro-secretário e segundo-secretário. O mandato dos cargos é de quatro anos e é admitida a reeleição para presidente para um único período subsequente na mesma região.

O resultado com a lista dos candidatos registrados está disponível no site da SSP-DF.

Quem quiser participar como eleitor, votando em uma das chapas do Conseg de sua região, tem até o dia 26 deste mês para efetuar um cadastro prévio e participar do processo eleitoral, realizado pela SSP-DF. No cadastro, o interessado deve anexar o título de eleitor, um documento oficial com foto e o comprovante de residência. O eleitor só pode votar no Conseg da região em que tem domicílio eleitoral. O voto é facultativo, sigiloso e voluntário. Para realizar o cadastro, acesse este link.

No dia 29 de outubro ocorrem as eleições e a apuração das urnas. A votação se dará preferencialmente por meio de urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF). Porém, nas regiões que houver menor quantidade de eleitores o pleito poderá ser realizado por meio de cédulas de papel, conforme edital do processo eleitoral. O cadastro é eletrônico, mas o processo de votação será presencial nas regiões dos eleitores. Os locais de votação serão divulgados em 10 de outubro.

Sobre os Consegs

Os conselhos comunitários de segurança do DF são canais de participação popular de caráter consultivo e deliberativo pelos quais a população pode auxiliar os órgãos de segurança pública distritais, encaminhando as demandas de cada região às autoridades governamentais.

São órgãos de participação voluntária e sem fins lucrativos, que têm como finalidade estimular a participação da comunidade no processo político que impacta diretamente a segurança da região do conselho. Além disso, entre outras atribuições, os conselheiros sugerem programas para estimular maior produtividade dos agentes de segurança pública, incentivando a integração e a interação da comunidade com as lideranças comunitárias e com as forças de segurança pública do DF.

