É hora de resgatar o prazer da leitura e se perder nas páginas de histórias fascinantes, poesias envolventes, e romances emocionantes! Nos dias 16, 17 e 18 de setembro, o Centro Espírita Nosso Lar (CENOL) realiza sua primeira Feira do Livro, um evento que promete encantar leitores de todas as idades.

Os amantes da literatura, sejam apaixonados pelos clássicos ou devotos das obras espíritas, encontrarão uma variedade incrível de títulos. O CENOL oferecerá desde livros novos até edições usadas, assegurando que todos os gostos e orçamentos sejam atendidos.

Para os colecionadores de livros espíritas, esta é uma oportunidade única de encontrar aquela edição especial há tanto desejada. A feira reunirá uma seleção variada de exemplares raros, proporcionando a chance de adicionar um tesouro à sua coleção.

A feira literária acontecerá nos dias 16 e 17 de setembro, sábado e domingo, das 10h às 20h, e no dia 18 de setembro, segunda-feira, das 16h às 20h. Durante esses dias, os visitantes poderão se perder no mundo dos livros, explorar diversos estilos literários e desfrutar de uma experiência única de imersão no universo da leitura.

A Feira do Livro do CENOL será realizada no seguinte endereço: Área Especial, nº 19, Setor Central do Gama. Este é um evento aberto a todos que desejam se encantar com as páginas que contam histórias, inspiram reflexões profundas e transportam a imaginação para outros lugares.

Venha fazer parte desta jornada literária imperdível!