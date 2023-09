Projeto VMC (Vivências da Música no Cognitivo) promove inclusão através da música com apoio do FAC – Fundo de Apoio à Cultura do DF

No coração da capital brasileira, um projeto inovador vem transformando a vida de crianças da rede pública de ensino do Distrito Federal. O Projeto VMC (Vivências da Música no Cognitivo) está em pleno vigor desde janeiro de 2000 e tem como missão promover a inclusão por meio da música. Patrocinado pelo Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC), essa iniciativa brilha como um farol de esperança e inspiração.

A história do VMC é impulsionada por uma figura extraordinária: Ayla Serena. Com mais de 23 anos de intensa atividade cultural, Ayla explorou diversas expressões artísticas, desde a capoeira, judô, jiu-jitsu até o circo. No entanto, foi na música que ela encontrou sua verdadeira paixão. Foi Ayla quem inspirou seu pai, Sérgio Fonseca, a conceber e implementar o “Vivências da Música no Cognitivo” como parte de sua Banda Cálida Essência. Esse projeto permitiu a Ayla Serena dar vida ao VMC, um espetáculo-oficina que harmoniza diversão e educação de maneira totalmente independente.

O show de Ayla Serena é uma experiência única, onde músicas infantis ganham vida com um toque de rock, e dinâmicas interativas são aplicadas durante o espetáculo. Essas dinâmicas têm uma base interdisciplinar, incorporando princípios de yoga, tai chi, fonoaudiologia, matemática e português. O objetivo é estimular a autoestima e o trabalho em equipe nas crianças.

Mas o Projeto VMC é mais do que entretenimento; é uma ferramenta de transformação social. A arte, especialmente a música, desempenha um papel fundamental na sensibilização e empoderamento de pessoas com deficiência. A aceitação de si mesmos e de sua condição é fortalecida por meio da arte, e o projeto visa inspirar mais indivíduos com deficiência a explorarem atividades artísticas, particularmente a música, como uma forma terapêutica de melhorar sua qualidade de vida.

A música tem o poder de tocar as almas e até mesmo combater problemas mentais, como o Alzheimer. Estudos mostram seu potencial para retardar os efeitos da doença. O simples ato de ouvir ou tocar música, mesmo de forma rudimentar, como batendo palmas ou marcando o ritmo com os pés, pode ajudar a minimizar esses efeitos.

O show de Ayla Serena, marcado para acontecer nos dias 12 e 13 de setembro de 2023, na Escola Parque da Natureza e Esporte do Núcleo Bandeirante, contará com a participação especial da Banda Baião de Dois da APAE-DF, formada por 12 membros, incluindo 8 pessoas com deficiência, que são alunos da APAE-DF.

Programação dos Shows:

12 de setembro de 2023 – Terça-Feira – Manhã

9h – Ayla Serena – Show/Oficina Interativa – “Brinquedoteca Musical”

10h – Banda Baião de 2 – APAE-DF

12 de setembro de 2023 – Terça-Feira – Tarde

15h – Banda Baião de 2 – APAE-DF

16h – Ayla Serena – Show/Oficina Interativa – “Brinquedoteca Musical”

13 de setembro de 2023 – Quarta-Feira – Manhã

9h – Ayla Serena – Show/Oficina Interativa – “Brinquedoteca Musical”

10h – Banda Baião de 2 – APAE-DF

13 de setembro de 2023 – Quarta-Feira – Tarde

15h – Banda Baião de 2 – APAE-DF

16h – Ayla Serena – Show/Oficina Interativa – “Brinquedoteca Musical”

O Projeto VMC representa um passo significativo na construção de uma sociedade mais inclusiva e justa. Por meio da música e da arte, ele abre portas e corações, mostrando que todos têm o direito de expressar-se e contribuir para um mundo melhor. É uma celebração da diversidade e da capacidade humana de superar desafios, tudo em nome da inclusão.

Informações: (61) 98463-3314 / (61) 9.9301-0021