DF: gasolina sobe e chega a R$ 5,69

Após a Petrobras anunciar o aumento de R$ 0,23 no litro da gasolina nas distribuidoras, os postos de combustíveis começaram a reajustar os preços no Distrito Federal. Na manhã desta quarta-feira (25/1), o posto Shell, na Quadra 107 de Águas Claras, por exemplo, corrigiu o valor na bomba para R$ 5,10, no crédito. Antes do anúncio da Petrobras, o posto vendia por R$ 4,59. No crédito, em alguns estabelecimentos, o litro do combustível chega a R$ 5,69 (veja lista abaixo).

De acordo com a Agência Nacional de Gás Natural, Petróleo e Biocombustíveis (ANP), o preço médio da gasolina comum no DF era de R$ 4,87 entre 15 e 21 de janeiro. Agora, com a alta anunciada pela Petrobras, o valor revendido aos consumidores nos postos de combustível do Distrito Federal será de pelo menos R$ 5,10.

Os preços da gasolina cobrados nas bombas dos postos, contudo, dependem não só dos valores nas refinarias, mas de impostos e margens de lucro de distribuidores e revendedores.

Entenda como funciona o cálculo do preço da gasolina no Brasil

O portal Metrópoles pesquisou os preços da gasolina em diferentes regiões administrativas do DF. O valor tem variado de R$ 4,75 a R$ 5,20 no débito, e de R$ 4,85 a R$ 5,69, no crédito.

Posto Petrolino (Taguatinga Conjunto 6) — R$ 4,75 (débito)

Posto Nenen’s (Taguatinga Centro) — R$ 4,85 (crédito e débito)

Posto Shell (Águas Claras- Quadra 107, Lote 13) — R$ 4,99 (débito) e R$ 5,10 (crédito)

Posto San Remo (Avenida das Araucárias, em Águas Claras) — R$ 5,20 (débito) e R$ 5,45 (crédito)

Posto Céu 070 (BR-070) — R$ 4,99 (débito) e R$ 5,19 (crédito)

Brasal Combustíveis (SIA) — R$ 5,30 (débito) e R$ 5,69 (crédito)

Posto da Torre (Asa Sul) — R$ 4,99 (débito) e R$ 5,14 (crédito)

Posto Jarjour (Asa Norte) — R$ 5,10 (débito) e R$ 5,20 (crédito)

Posto Petrobras (Quadra 1 de Sobradinho) — R$ 4,99 (débito) e R$ 5,10 (crédito)

Posto RPM (Samambaia) — R$ 5,20 (débito) e R$ 5,35 (crédito)

