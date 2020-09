Nestlé se une a Gerando Falcões para apoiar a inclusão digital e acesso à educação à distância de jovens em situação de vulnerabilidade

Companhia vai doar computadores sem uso de todas as suas unidades do Brasil, além de convocar colaboradores a contribuírem com doações; ação se soma ao projeto #DOEUMFUTURO, promovido pelo Instituto Gerando Falcões para auxiliar na inclusão digital de jovens em todo o Brasil durante cenário atual

A Nestlé realizou a doação de 47 computadores para estimular a inclusão social e o acesso de jovens da favela à educação à distância. Esta é a primeira onda de um grande trabalho da companhia para levar equipamentos para esse público. A iniciativa é conduzida junto com o Instituto Gerando Falcões, que criou o movimento #DOEUMFUTURO, em que, por meio de doações de bolsas digitais, oferece acesso à internet e também a um aplicativo de educação com aulas nas áreas de formação emocional, reforço escolar, preparação para o ENEM, cultura e apoio ao microempreendedor.

Com a pandemia do coronavírus e a necessidade de distanciamento social, escolas em todo o Brasil tiveram que fechar as portas e a maior parte do ensino brasileiro migrou para ambientes digitais. Nesse cenário, o acesso de crianças e jovens da favela à educação, que já era limitado por diversas dificuldades, aumentou ainda mais. Segundo a UNICEF, mais de 95% das crianças estão fora da escola na América Latina e no Caribe. Além disso, segundo o IBGE, cerca de 46 milhões de brasileiros não tinham acesso à internet, o que gera um abismo social ainda maior para o acompanhamento de aulas, agora em formato on-line. Foi diante dessa realidade que o Instituto Gerando Falcões criou o #DOEUMFUTURO.

Inspirada pela iniciativa, a Nestlé se questionou como poderia alavancar ainda mais esta ação por meio de sua estrutura. A companhia, então, pensou em reutilizar equipamentos que seriam descartados para que eles pudessem ser doados aos jovens atendidos pelo projeto. Dessa forma, contribuiria para endereçar um grande problema de acesso à inclusão digital, já que somente 3% dos domicílios de pessoas das classes DE possuem computadores, de acordo com a pesquisa TIC Domicílios de 2019. Foi pensando nisso, que a Nestlé lançou a campanha para promover a doação de equipamentos para esses jovens, em duas frentes. A primeira é o resgate, para reaproveitamento, de computadores sem uso de todas as unidades da companhia no Brasil e que seriam destinados ao descarte por obsolescência programada. Por meio desta frente, a expectativa é atingir cerca de 110 equipamentos doados por trimestre. Em outra frente, a companhia também vai convidar seus mais de 30 mil colaboradores em todo o País a doarem equipamentos sem uso que têm em casa. Para esses casos, a Nestlé vai oferecer suporte técnico para formatação dos equipamentos.

Inovação social

A iniciativa de doações de equipamentos integra uma parceria de longo prazo e alcance entre Nestlé e Gerando Falcões, estruturada com foco em modelos sustentáveis de inovação social, que gerem valor para todos. As ações se estruturam em três grandes pilares: inclusão social, produto & negócio social e empregabilidade.

Entre abril e maio de 2020, por exemplo, a Nestlé criou um fundo de arrecadação para a ONG Gerando Falcões em que cada quantia doada pelos colaboradores foi dobrada pela Companhia. Com o valor arrecadador, 3,5 mil famílias receberam o equivalente a dois meses de cestas básicas. Ao todo, foram doados R﹩ 345 mil reais, que se converteram em 7 mil cestas básicas, com 2,4 mil funcionários participando da ação, que durou quase dois meses. Desde o fim de março, somando diferentes iniciativas de doação, a Nestlé já entregou mais de 200 toneladas de alimentos para a ONG, que atua nas periferias brasileiras.

A parceria da Nestlé com a Gerando Falcões existe desde 2018, com ações já realizadas como apoio ao esporte e à inclusão social, por meio do projeto Jogadeira, e também contratação de jovens profissionais selecionados e capacitados dentro de iniciativas da ONG.

Sobre a Nestlé