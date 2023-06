No dia 03 de junho, o Gama se tornará o epicentro do fortalecimento do movimento conservador e de direita no DF. Thiago Manzoni (PL) e Bia Kicis (PL), nomes de destaque do PL-DF, têm um encontro marcado com os moradores da região para fortalecer e solidificar essa proposta e força política.

A vitória de Jair Bolsonaro em 2018 marcou o início de um movimento conservador e de direita no Brasil. Embora tenham enfrentado uma derrota na disputa presidencial de 2022, o movimento conseguiu eleger um Congresso mais conservador e determinado.

O encontro do movimento de direita “Gama Conservador” será realizado no Auditório da Igreja Batista em Glória, localizado no Setor de Indústria do Gama, às 10 horas deste sábado.

Os objetivos do movimento conservador do DF são claros: unificar a linha de pensamento e discurso, planejar os próximos passos e enfatizar a importância da união como oposição às ideias contrárias ao conservadorismo e aos valores da direita.

A deputada Bia Kicis é uma figura reconhecida nos movimentos de direita do DF. Ela já promoveu diversos eventos na cidade do Gama, em parceria com o movimento Planalto Conservador, idealizado pelo gamense Geisneer Lourenco e seus correligionários, que compartilham os ideais de ex-presidente Bolsonaro.

As inscrições para o evento são limitadas e gratuitas. Para garantir sua participação, acesse o site do parlamentar em thiagomanzoni.com.br e faça sua inscrição.

Local: Auditório da Igreja Batista em Glória

Data e Horário: 03 de junho, às 10h

Endereço: QI 4, lote 860, Gama – DF, 72445-040 (Auditório da Igreja Batista em Glória).

