Paco Britto e Agaciel Maia marcam presença em encontro empresarial em Águas Claras

Além da feijoada tradicional que foi bastante apreciada pelos presentes, o evento teve outro ingrediente no cardápio que foi o debate sobre a política local e nacional. Não faltaram conversas ao “pé da ouvido” sobre as eleições municipais do Entorno, Câmara Legislativa do DF e as movimentações políticas tendo em vista as eleições de 2022.

O encontro empresarial contou com a presença do vice-governador do DF, Paco Brito (Avante), do deputado distrital Agaciel Maia (PL), do administrador regional de Águas Claras, Francisco de Assis da Silva (mais conhecido por Chicão), da administradora regional de Arniqueira, Telma Rufino, do presidente da Federação das Associações Comerciais, Manoel Valdeci Machado, do presidente da Associação Comercial e Industrial de Taguatinga (ACIT), Justo Magalhães, além de políticos e lideranças.

O vice-presidente do Aliança Pelo Brasil, advogado Luís Felipe Belmonte, não compareceu ao evento devido a compromisso no CT (Centro de Treinamento) do Real Brasilia do qual é presidente, porém enviou representante.

Por Delmo Menezes

Da Redação do Agenda Capital – 16/02/2020