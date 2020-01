Brasilienses desenvolvem aplicativo que transforma textos em Libras

O aplicativo também tem o recurso de voz, que permite a pessoas cegas, com baixa visão, dislexia e síndrome de Down façam transações bancárias, por exemplo, ouvindo os comandos. “O aplicativo é uma solução para ajudar o surdo na comunicação, é uma ferramenta de surdos para surdos”, acrescenta Sueide Miranda, gerente de contas do Rybená. Segundo ele, a ferramenta possibilita linguagens adequadas para cada contexto e procura desenvolver também as questões regionais da língua. “O que era produto, se tornou uma empresa, a Libras é viva, está sempre surgindo novos sinais e eles (os desenvolvedores surdos) sempre estão atentos a isso”.

Instituições voltadas ao público de deficientes podem ter acesso ao Rybená gratuitamente. A empresa criada este ano tem mais de 300 funcionários, além de filial em Manaus, São Paulo, Porto Alegre onde desenvolve outras tecnologias.

Temáticas

Outros aplicativos auxiliam a comunicação surda, como o ICOM, ProDeaf, VLibras e Uni Libras. Disponíveis para Android e iOS, as ferramentas possibilitam uma melhor compreensão de textos em português para a Língua de Sinais Brasileira. Em tempo real, inúmeras temáticas são traduzidas simultaneamente. Além da tradução em Libras, alguns desses aplicativos contêm a opção de reconhecimento de voz, que permite a leitura de textos para pessoas cegas, com síndrome de down e pessoas que têm interesse em saber melhor sobre Libras.

Surdo, Adgailson Silva é programador do Rybená. Segundo ele, ser desenvolvedor de software é um trabalho difícil, principalmente quando a própria língua não é compreendida. “Sempre tive muita dificuldade para trabalhar devido à comunicação. Não entendia português, só linguagem de programação”, lembra. Ele conta que decidiu sair de dois empregos anteriores, pois, no primeiro, os colegas não tinham paciência com ele, e, no segundo, a comunicação era feita apenas por texto. “Eu não sabia o que era decidido nas reuniões, me sentia sozinho”, lembra. Agora, ele diz que está feliz no emprego. “Aqui tem interação entre os funcionários. Há pessoas abertas a aprender Libras e se comunicarem direito com a gente”, afirma.