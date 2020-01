Censo Escolar aponta aumento nas matrículas nas creches em 2019

De acordo com os dados divulgados pelo Censo Escolar 2019, o número de matrículas na creche e na pré-escola foi maior em comparação com 2018. Houve um aumento de 4,24% no número de matrículas de crianças de 0 a 3 anos – dado passou de 2.333.277, em 2018, para 2.433.216, em 2019. Ao todo, foram abertas 98.939 vagas nesta etapa de ensino.

Os dados podem ser consultados no Diário Oficial da União (DUO) e trazem informações relativas às matrículas da rede pública na educação infantil, no ensino fundamental e médio, no ensino regular e na educação de jovens e adultos (EJA) fundamental e médio. A divulgação completa dos resultados do Censo Escolar, que inclui as sinopses estatísticas e os microdados para todas as redes de ensino, está prevista para o final de janeiro de 2020.

O que é o Censo Escolar

O Censo Escolar é uma pesquisa estatística que tem por objetivo oferecer um diagnóstico sobre a educação básica brasileira. Coordenado pelo Inep, é realizado em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios.

A pesquisa é declaratória, de abrangência nacional e coleta informações de todas as escolas públicas e privadas, suas respectivas turmas, gestores, profissionais escolares e alunos de todas as etapas e modalidades de ensino: regular, educação especial, EJA e educação profissional.

As informações também podem ser acessadas pelo site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) , vinculado ao Ministério da Educação (MEC) e responsável pelo levantamento.

*Matéria produzida com informações do Inep

Fonte: Agência Educa Mais Brasil