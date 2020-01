Primeiro mestrado brasileiro em estudos clínicos sobre diabetes está com inscrições abertas

O primeiro mestrado voltado para estudos clínicos relacionados ao diabetes será implementado no Brasil em 2020. O curso será pautado em duas linhas distintas de pesquisa: Diagnóstico, tratamento de diabetes e suas complicações e Prevenção e qualidade de vida de pacientes que convivem com o diabetes.

O campus de estudo será no Hospital Universitário João de Barros Barreto, pertencente à Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém (PA). A estrutura da unidade ficará disponível para o exercício de práticas ambulatoriais para os novos pós-graduados.

Ao todo, serão 20 vagas para profissionais da área da saúde , quatro dessas estão reservadas para o Programa de Apoio à Qualificação dos Servidores Docentes e Técnico-Administrativos da Universidade Federal do Pará (PADT-UFPA).

A superintendente do Complexo Hospitalar da UFPA/Ebserh, Regina Barroso, explica o objetivo da implantação do curso inédito no país. “A missão é formar profissionais qualificados para atender à população, por isso este curso representa um ganho a mais, tanto para os mestrandos quanto para os pacientes que serão atendidos com qualidade”, explica.

As inscrições que começaram na quinta-feira (2) seguem até o dia 5 de fevereiro. O processo seletivo será composto de prova escrita, avaliação de projeto, além da análise de currículo. Para concorrer às vagas, o candidato deverá preencher a ficha de inscrição, realizar o pagamento e apresentar a documentação solicitada.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil