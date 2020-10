Capes libera 300 mil vagas em curso a distância para professores

Estudantes de licenciatura também são público-alvo da formação

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) abriu inscrições para 300 mil vagas em cursos online para professores. As inscrições foram abertas ontem (15), data em que se comemorou o Dia dos Professores. Os cursos também são destinados aos estudantes de licenciatura de todo o país.

A iniciativa tem como objetivo diminuir os impactos causados pelo isolamento social gerado pela pandemia de Covid-19 na área do ensino. O intuito é preparar os profissionais da educação básica para utilizar ferramentas on-line em sala de aula, ao retornarem às atividades presenciais, ou dentro de novos ambientes virtuais de ensino e aprendizagem.

Inscrições

As inscrições estarão abertas a partir do dia 15 de outubro, durante 30 dias corridos ou até o esgotamento das vagas. Podem participar professores em exercício e estudantes de licenciatura. A formação de turmas se dará por meio de ordem de inscrição. Interessados devem realizar o procedimento de inscrição no endereço: https://eskadauema.com/theme/olm/catalog.php?category=21

A abertura destes novos cursos culminará com a oferta de quase 500 mil vagas em cursos on-line oferecidos pela Capes, desde março de 2020.

Cursos online para professores

Os cursos são oferecidos pela Capes em parceria com a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). Ao todo são cinco cursos disponibilizados que apresentam conhecimentos para auxiliar professores e estudantes a produzir seus próprios materiais audiovisuais e a aperfeiçoar suas práticas de sala de aula de maneira presencial ou a distância. Confira os cursos disponíveis:

1- Como Produzir Videoaulas

Com 25 horas de duração, ele ensina as técnicas básicas para produção de aulas em vídeo, mostrando a importância do planejamento e da construção de um bom roteiro na criação de vídeos educacionais.

2- Mediação em EaD

Possui 30 horas de duração e apresenta os aspectos que envolvem a tutoria na educação a distância, as funções do professor/tutor, competências e habilidades imprescindíveis para trabalhar em cursos mediados por tecnologias, bem como os diversos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) e as ferramentas utilizadas no processo ensino-aprendizagem.

3- Desenho Didático para o Ensino On-Line

É destinado a qualificar os participantes em Planejamento e Mediação e Instrumentos Avaliativos para Educação On-line. Sua carga é um pouco maior: 50 horas-aula.

4- Multimeios em Educação

Conta com 60 horas de duração e trata sobre o uso da tecnologia como recurso didático e apresenta ao futuro professor, tecnologias que foram utilizadas na educação, mostrando formas de inovar e se apropriar dessa ferramenta, instigando assim, a melhoria na aprendizagem.

5- Psicologia na Educação

O curso é voltado para o estudo científico proporcionado pela psicologia aplicada à educação e seu papel na formação do profissional. Nele, o participante terá a oportunidade de compreender a evolução histórica da psicologia, identificando alguns dos seus principais conceitos e aplicando-os em suas atividades. A formação também possui 60 horas de duração.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil