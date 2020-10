Festival Brasilia Drive-In: todos os cantos da nossa cidade

A Batucada dos Raparigueiros , do maior bloco carnavalesco do Centro – Oeste , convida a comunidade de Planatina de todo DF a participar do Festival Brasília Drive-In: Todos os cantos da nossa cidade.

O Instituto de Apoio Desenvolvimento e Utilidades Comunitárias e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec), com apoio do Instituto Cultural e Social do DF (InCs-DF), realizam o projeto. Para o presidente do Bloco dos Raparigueiros Zantana Gregorio “é um momento muito importante participar desse grande projeto com a nossa Banda, tendo em vista que seja muito improvável a não realização do carnaval 2021, um momento muito especial da nossa Banda apresentar os grandes momentos de alegria do nosso carnaval com muito samba, pagode e axé e levando a nossa folia para Planaltina em tempo de pandemia. A programação contará ainda com presença das bandas Cuscuz com leite, Pileke Swingão e Grupo os Criolos

O projeto acontecerá nos dias 17 e 18 de Outubro (sábado e domingo ), com inicio a partir das 19h no estacionamento do múltiplas funções de Planaltina-DF

A entrada é franca e limitada por ordem de chegada.

Serviço:

Festival Brasília Drive-In: Todos os cantos da nossa cidade.

Data: 17 / 10 ( sábado) a partir das 19h

Local: Estacionamento do multiplas funções de Planaltina-DF

Atrações: Batucada dos Raparigueiros e Cuscuz com Leite

Censura : livre e entrada franca

Informações da Batucada dos Raparigueiros

98135-7020 ( Zanata)

99997-4205 (Jean)

99908-0004 ( Weliton)

*Com informações da assessoria de imprensa do projeto – 16/10/2020