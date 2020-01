Inscrições para Fies e P-Fies deverão ser feitas em fevereiro de 2020

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil ( Fies ) e do Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies) começam no dia 5 de fevereiro de 2020 e seguem até as 23 horas e 59 minutos do dia 12 do mesmo mês. Os candidatos interessados devem acessar a página oficial do programa.

O Fies foi criado com o objetivo de ofertar financiamento estudantil e melhores condições de pagamentos para estudantes de nível superior em universidades particulares em todo país.

O programa é dividido por categorias, considerando as condições específicas, como renda e análise de crédito do agente financeiro. Na primeira modalidade, o fundo oferta vagas sem taxas de juros para os estudantes que tiverem uma renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos.

Já a segunda, chamada P-Fies, é direcionada a estudantes com renda mensal familiar de até cinco salários mínimos. Nesse caso, o financiamento é realizado através de bancos privados ou fundos constitucionais e de desenvolvimento.

Confira o cronograma completo do financiamento

Inscrições: 5 de fevereiro até as 23 horas e 59 minutos do dia 12 de fevereiro.

Divulgação: 26 de fevereiro.

Período de lista de espera: 28 de fevereiro até as 23 horas e 59 minutos do dia 31 de março.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil