Carreira: quatro graduações que são destaque na área de sustentabilidade

Cursos tradicionais ou mais recentes se adaptam às demandas do setor ambiental

Cada vez mais é exigido da sociedade como um todo maiores preocupações com a causa ambiental, sendo esse um fator decisivo na hora de adquirir determinado produto ou serviço, o que também chama a atenção de empresas e marcas.

É nesse cenário que as profissões ligadas à sustentabilidade merecem ainda mais destaque. Além dos cursos de graduação que surgiram para dar conta das demandas do setor ambiental, formações mais tradicionais também estão se adaptando às novas necessidades para não ficar de fora da responsabilidade com o meio ambiente.

Confira abaixo alguns segmentos que são destaque no setor ambiental

Direito

O curso de Direito proporciona aos seus profissionais diferentes possibilidades de atuação. No meio da sustentabilidade e economia verde, o advogado pode trabalhar com questões de regulamentação da atuação da empresa no meio ambiente. Uma especialização em Direito Ambiental, por exemplo, capacita o profissional sobre a legislação ambiental brasileira e suas atualizações, qualificando-o para atuar em prol do equilíbrio entre os interesses ecológicos, econômicos e sociais.

Física

Neste segmento, os físicos são responsáveis por pensar em energias não-poluentes. É possível atuar em sistemas de transporte, utilização de energias limpas e distribuição. Outra possibilidade de trabalhar na física ambiental é desenvolver estudos sobre as propriedades físicas que possam estar relacionadas às mudanças climáticas no mundo, além de avaliar a degradação do solo. A graduação em Física prepara o estudante para aplicar as leis da física para solução de questões práticas e do cotidiano. A profissão tem sido uma das mais requisitadas quando se fala em sustentabilidade.

Engenharia

A área de engenharia é bastante ampla. São 34 cursos que abordam o segmento e muitos deles estão ligados à sustentabilidade, como é o caso da Engenharia Ambiental. Os engenheiros ambientais podem trabalhar com projeto de conservação e recuperação de recursos naturais e avaliação dos impactos da ação humana. Engenheiros de outras áreas podem atuar em questões relacionadas a sustentabilidade, sendo responsáveis por desenvolver projetos de veículos elétricos, construção de cidades inteligentes e tecnologia verde.

Geografia

A formação em Geografia, de um modo geral, já proporciona uma boa base para quem pretende trabalhar com sustentabilidade. O curso aborda a geografia física – relevo, vegetação e clima – além disso, também analisa as relações das populações com o ambiente. Com esses conhecimentos, estará apto para atuar em prol da redução do impacto ambiental. O profissional pode auxiliar na elaboração de planos diretores de municípios e avaliar os impactos das atividades produtivas no ambiente e no clima global.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil