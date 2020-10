Escândalo Corona: Indústria do Covid19 terá que pagar pelos crimes contra a humanidade

Rede internacional de advogados vê crime contra a humanidade no que chamam “Escândalo Corona”

Desde meados de Julho de 2020, um grupo independente de cientistas alemães chamado Comitê Investigativo Corona, vêm colhendo depoimentos de médicos de todo o mundo. A conclusão da investigação alemã alerta para um imensa pandemia de crimes sendo cometidos por governos contra os seus próprios cidadãos. Os cientistas recomendam renomear a crise do coronavírus para “Escândalo Corona”.

O Comitê chegou à conclusão de que a pandemia do coronavírus, iniciada a partir de Fevereiro de 2020, foi uma imensa fraude sem qualquer base científica, que no entanto alterou os hábitos, a política e a economia do mundo inteiro. Eles acusam as autoridades médicas internacionais e nacionais (da Alemanha) de crimes contra a humanidade e exigem altas punições.

O jornalista Cláudio Lessa fez um vídeo a respeito traduzido.

Este vídeo mostra o trabalho do Comitê Investigativo Corona, na Alemanha, do qual o advogado Reiner Fuellmich faz parte e coordena advogados de todos os países na maior ação contra a fraudemia. Entre outras coisas, Reiner já processou a Volkswagen no escândalo do diesel e o Deutsche Bank pelas fraudes no mercado financeiro dos EUA. Reiner e seus colegas vão desmontar a fraude do coronavírus, que se revelou o maior dos crimes contra a humanidade com ajuda da OMS/ONU.

Em 2009, a fraude pandêmica da vez foi a do vírus H1N1, também “Made in China”. Uma investigação chefiada pelo deputado britânico Paul Flynn, denunciou ligações entre os peritos da OMS e os laboratórios farmacêuticos. Um relatório publicado em 2010 pelo British Medical Journal revelou que as recomendações da OMS teriam sido redigidas por peritos, contratados como consultores por vários laboratórios farmacêuticos.

“Se as pessoas permitirem que seja o Governo a decidir quais os alimentos que comem e quais os medicamentos que tomam, os seus corpos não tardarão a ficar num estado tão triste como as almas que vivem sob tirania.” Thomas Jefferson (1778)

Existem teorias nos Estados Unidos que ligam Gates ao coronavírus. O magnata é acusado de ter financiado o SARS-CoV-2, coronavírus que causa a Covid-19, para lucrar financeiramente com uma futura vacina para a doença. Bill Gates tem ligação estreita com a OMS. Desde que os Estados Unidos suspenderam seu financiamento à OMS, o maior colaborador da organização é agora a Fundação Bill e Melinda Gates.

Outro grande colaborador da OMS é a Aliança GAVI (anteriormente Aliança Global para Vacinas e Imunização). Ambas as organizações também fazem parte do ID2020, uma organização que defende o uso de vacinas para implementar um sistema global de identificação digital usando tatuagens ou microchips.

Segundo a doutora Elnara no primeiro dia que se entra com esse protocolo, já se ver melhoras, no terceiro dia do protocolo o paciente apresenta melhoras consideravelmente interessante.

