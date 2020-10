Carta conjunta das entidades sindicais do DF em repúdio aos ataques do governador Ibaneis

No dia 10 de outubro, o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), disse que “sindicalistas” e a “esquerda” eram responsáveis pela falta de energia elétrica nas regiões de baixa renda do DF. Ele ainda afirmou que a luta contra a privatização da CEB tinha como “interessados 400 a 500 servidores” que achavam “que a empresa é deles”. A fala foi feita em discurso no Sol Nascente, em repúdio a um grupo de sindicalistas do Sindicato dos Urbanitários do DF (STIU-DF) que realizava manifestação pacífica, segurando faixas de “Diga não à privatização”.

A ação é considerada pelas organizações que representam as diversas carreiras do serviço público do DF como um grave ataque ao movimento sindical e, sobretudo, à população.

Publicamente e de forma conjunta, destacamos que a atuação sindical, garantida na Constituição Federal de 1988, é a forma mais eficaz de gerar e consolidar direitos individuais e coletivos, pressionar pela promoção de políticas públicas e alavancar o crescimento socioeconômico de um país. É justamente por este perfil que historicamente somos atacados por forças reacionárias, que se opõem à consolidação de um Brasil soberano, democrático e justo.

Para além disso, alertamos que a privatização da CEB é um duro golpe em toda a população do DF, que estará submetida a contas de luz exorbitantes e serviços precários caso a estatal vá para as mãos da iniciativa privada. Isso porque a lógica do mercado privado tem como motivação o lucro, o que pode privar do acesso à energia elétrica comunidades inteiras que estão em vulnerabilidade econômica.

Em praticamente todos os estados que privatizaram suas distribuidoras de energia a conta de luz subiu e os serviços pioraram. Só em Goiás, após três anos privatização, o reajuste da tarifa de energia elétrica acumulou quase 30%. No mesmo estado, os consumidores ficaram 23 horas sem energia em 2019. No DF, essa média não chegou a nove horas.

Para tentar emplacar a privatização da CEB, Ibaneis Rocha alega caixa negativo, ineficiência e baixa produtividade. Entretanto, a estatal obteve lucro líquido de R$ 119 milhões em 2019, mesmo ano em que recebeu o Prêmio Aneel de Qualidade ao ser considerada a concessionária com melhor avaliação do consumidor na região Centro-Oeste. Em 2020, a empresa foi considerada a 7ª melhor do Brasil em qualidade de serviços entre as concessionárias de grande porte, com mais de 400 mil clientes.

O governador do DF ainda alega que a empresa pública tem uma dívida de R$ 800 milhões, omitindo o fato de que esse passivo, além de ser majoritariamente de médio e longo prazo, é bem menor do que a CEB tem de contas a receber e de ativos para alienação, que somados chegam a quase R$ 2 bilhões. Aliás, um dos grandes devedores da CEB é o próprio GDF, com uma dívida de cerca de R$ 60 milhões.

A sequência de ataques que sequer são respaldados por fatos mostra o desespero de Ibaneis Rocha em aprovar o processo de privatização da CEB à toque de caixa, sem dar qualquer satisfação para a sociedade, privando inclusive o debate na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Isso porque não consegue sustentar as suas justificativas para a entrega da estatal ao setor privado.

O que é transparente, todavia, é o alinhamento do GDF com a política do governo Bolsonaro-Guedes, que nega o Estado e aponta para o falso argumento da privatização das empresas públicas como única solução para o país.

Não permitiremos mais este golpe. Não aceitaremos que a sociedade seja manipulada com invenções que têm como meta agradar mega empresas, em detrimento dos direitos do povo. Energia não pode ser mercadoria!

Por isso, o mais completo repúdio das entidades abaixo subscritas às agressões levianas de Ibaneis contra dirigentes do STIU-DF, que podem contar com a solidariedade e irrestrito apoio à luta em defesa da CEB Pública!

Assinam:

O SAEDF assina em solidariedade aos companheiros e em repudio ao Governador Ibaneis que quer privatizar a CEB e com isso encher os bolsos de dinheiro, assim como fez com o seu secretariado da Saúde com as compras superfaturadas de respiradores e hoje estão presos!

E na administração escolar, aproveitou-se da pandemia, assinou contratos de merenda escolar que custou milhões sem ter aluno na escola! E ainda há outros fatos sendo investigados, e mais, Ibaneis é um mentiroso, confisca do salário do servidor, com a lei 970, dos ativos e inativos um percentual de 11% a 14% .

Com o salários congelados há cinco anos, foi eleito promovendo o estelionato eleitoral , quando disse que iria implantar a terceira etapa da carreira de 32 categorias do GDF. E não iria privatizar as empresas públicas , conte com o nosso apoio SAEDF.

* Com informações do Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no DF – SAE-DF – 14/10/2020