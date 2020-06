CEB lança programa de recuperação de crédito

População poderá aproveitar condições especiais para manter as contas de energia em dia e evitar negativação e protesto em cartório

A CEB Distribuição lançará nesta segunda-feira (22), uma edição excepcional do RECUPERA – Programa de Recuperação de Créditos. Desta vez, os clientes, em especial os da classe comercial, que com a pandemia do novo coronavírus enfrentam dificuldades para manter o pagamento da conta de energia em dia, terão condições diferenciadas para quitar as dívidas.

“Sensíveis ao momento delicado que todos estamos passando por conta da pandemia, nossa intenção é facilitar a negociação para os clientes que querem pagar, mas que enfrentam dificuldades financeiras provocadas pela atual situação”, explica o presidente da CEB, Edison Garcia.

Quem tiver contas atrasadas, poderá parcelar os débitos da seguinte forma:

– 6 vezes iguais, sem juros, com entrada de 20% e abatimento de 100% dos juros e multa por inadimplência;

– 12 vezes iguais, sem juros, com entrada de 40% e abatimento de 50% dos juros e multa por inadimplência;

– 12 vezes, com juros de 0,50% a.m., com entrada de 20%;

– De 13 a 36 vezes, com juros de 0,80% a.m., com entrada de 20%.

Até mesmo o consumo já faturado, mas com a conta ainda não vencida poderá ser parcelado. “É importante ressaltar que as negociações com pagamentos à vista ou com parcelas que vençam até dezembro de 2020 estarão isentas de multa e juros por atraso”, completa Garcia.

Para aderir ao RECUPERA, o cliente deve acessar a Agência Digital da CEB, clicar em “Serviços Expressos”, depois selecionar a opção “Parcelamento de Débitos” e preencher todos os dados solicitados. Após análise, a resposta será enviada para o e-mail cadastrado em até três dias úteis, não havendo necessidade do cliente ligar para a CEB.

*Com informações da CEB – 21/06/2020