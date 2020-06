UFPB abre inscrições para mil vagas para pré-vestibular on-line e gratuito

Cursinho é direcionado para todos os públicos; prazo vai até domingo (21)

Voltado para estudantes que desejam se preparar para vestibulares, principalmente o Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ), o cursinho pré-vestibular on-line e gratuito realizado pela Universidade Federal da Paraíba ( UFPB ) está com inscrições abertas até o próximo domingo, dia 21.

Os interessados devem realizar as inscrições no Sistema Integrado de Gestão de Eventos (SIGEventos) , site da UFPB. Ao todo, são mil vagas destinadas a estudantes, professores, técnico-administrativos e colaboradores da UFPB, além de pessoas sem vínculo com a instituição.

A previsão é de que as aulas comecem já na próxima segunda-feira, dia 22, e sigam até o dia 30 de abril de 2021. Ministrado 100% on-line, o cursinho disponibiliza material digitalizado, apresentações em multimídia, uso de vídeos, webconferência e fórum para debates. Os alunos também terão oportunidade de tirar dúvidas com os educadores.

Entre as ferramentas que serão utilizadas nas aulas estão o Moodle Classes (UFPB), Google Meet, Instagram, Whatsapp e outros aplicativos de comunicação. O pré-vestibular é uma iniciativa do projeto “Inclusão social de alunos da rede pública: educação, cultura e direitos humanos”, coordenado pelo Departamento de Agricultura da UFPB.

No cursinho da UFPB os alunos terão acesso aos seguintes módulos:

Linguagens e códigos e suas Tecnologias

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Ciências Humanas e suas Tecnologias

Matemática e suas Tecnologias

Fonte: Agência Educa Mais Brasil