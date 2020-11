China Station: o verdadeiro tempero oriental no Sudoeste

Uma excelente opção de comida chinesa no Setor Sudoeste

O frango empanado e o frango xadrez, acompanhados de legumes e molho shoio, são os carros-chefes do China Station, no Sudoeste. Mas ninguém dispensa o tradicional arroz colorido, que combina com praticamente todos os pratos – frango, carne e lombo – junto com temperos e molhos. Tudo precedido dos rolinhos primavera, uma cortesia dos proprietários Sandro e Braga.

O lombo de porco ao molho curry, um dos mais asiáticos da casa, é imperdível. Tem ainda a carne acebolada ou a carne com batata frita, um misto de sabores orientais com tempero brasileiro. Para quem curte frutos do mar, a pedida é o sensacional peixe ao molho de camarão.

A opção pelo Sudoeste foi pela percepção da dupla Sandro e Braga de que o setor tinha uma carência desse tipo de comida. Mas, antes de fechar a conta, não deixe de pedir de sobremesa a deliciosa banana caramelizada.

Serviço

Instagram: @chinastationtakeout

Setor Sudoeste, Quadra 100

Pedidos pelo: 3344-8001

*Com informações do Brasília Capital