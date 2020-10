Codhab convoca novos candidatos do programa Morar Bem

Sai lista com inscritos no programa da companhia. Unidades disponíveis são no Itapoã

Atenção, candidatos inscritos no programa Morar Bem: a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) está direcionando novos inscritos para o empreendimento Itapoã Parque, que vai beneficiar habilitados nas faixas de renda 1,5 (R$ 1,8 mil a R$ 2,6 mil) 2 (R$ 2,6 mil a R$ 4 mil) e 3 (R$ 4 mil a R$ 7 mil).

As pessoas na situação de “convocado para entrega de documentação” deverão aguardar o contato da construtora JC Gontijo Engenharia, que vai agendar o atendimento e ofertar a unidade habitacional.

Confira, abaixo, as condições para aquisição do imóvel.

Possuir renda familiar de até R$ 7 mil;

Habilitar o cadastro na Codhab. Veja aqui a documentação necessária;

Passar pelos critérios de financiamento da Caixa Econômica Federal, de acordo com a sua política de concessão de crédito.

O empreendimento

Ao todo, são 12.112 apartamentos, de dois e três quartos, sala cozinha e banheiro, medindo entre 46 m² e 52 m². O imóvel está sendo ofertado por valores de R$ 112 mil a R$ 114 mil.

O Itapoã Parque faz parte do Eixo Morar Bem – Programa Habita Brasília e está vinculado ao programa Minha Casa, Minha Vida. Tem foco na oferta de moradias com infraestrutura urbana, como abastecimento de água, esgoto sanitário, energia elétrica, iluminação pública, instalações telefônicas, redes de drenagem de águas pluviais, pavimentação asfáltica e equipamentos públicos, com o objetivo combater o déficit habitacional, em observância aos requisitos da Lei Distrital nº 3.877/06.

Veja a lista dos candidatos convocados.

* Com informações da Codhab – 09/10/2020