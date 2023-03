Começando a temporada 2023 Grooveonline estreou pelo C.E.F. 11 do Gama

Um projeto de semeadura inicia sua jornada neste ano de 2023, promovendo dias de bençãos e alegrias para as escolas por onde irá passar. Claro que, tratando de questões importantes como o Bullying, a violência e o vício. Tornando o dia daquelas pessoas ainda mais especial. Tocando profundamente cada um que assistiu as apresentações do grupo.

No C.E.F. 11, em torno de 200 pessoas estiveram presentes na escola, entre alunos, professores e servidores..

Em um momento glorioso de benção e luz, o baterista Lucas Gonçalves e a Banda Grooveonline iniciou a apresentação que aconteceu na quadra coberta. A galera, animada, acompanhava as músicas que eram cantadas pelo músico e cantor Denilson Bastos, ex-The Voice Brasil.

O baterista Lucas Gonçalves prendeu a atenção de todos, que ficaram impressionados com sua bateria invisível. Sim, ele tocou bateria sem estar na bateria. É a tecnologia sendo usada para o bem surpreendendo as pessoas.

Na sequência Dhjemis subiu ao palco e colocou a galera numa interação frenética que jogou o animo de todos ainda mais pro alto. Ele cantou uma musica que fala de Deus e, também, cantou o Rap do herói. Após a música falou da importância e do poder que a mulher tem na nossa sociedade. Dhemis parabenizou todas as mulheres, com uma salva de palmas.

Durante sua dinâmica, Dhemis despertou a vontade do aluno Arthur, de 11 anos, a subir ao palco. Juntos eles criaram uma música, “Máquina do Tempo”. Arthur seguiu no palco com Dhjemis.

Em seguida ele chamou novamente ao palco, Denilson Bastos. Juntos cantaram a música “Era uma Vez”.

A Cia. Lábios da Lua dramatizou cenas do cotidiano, onde estão presentes situações de violência, Bullying e o vício.

Em meio as atividades, uma bela homenagem

Ao termino do Teatro, aconteceu algo que surpreendeu a todos. Na ocasião foi feita uma homenagem ao ex-diretor da escola, o Sr. Luís Antônio Fermiano, um dos servidores mais antigos em atividade na Secretaria de Educação do DF. Sr.Luís Antônio, que dedicou mais de 35 anos de sua vida profissional a educação, conseguiu a tão merecida aposentadoria.

Em meio as apresentações do projeto Grooveonline a atual diretora do CEF-11, Sra. Leila, fez uma belíssima homenagem ao ilustre Professor e ex-diretor desta escola. Uma pessoa muito querida por todos. Alunos, professores e servidores rodearam Sr. Luís enquanto a homenagem seguia.

No momento em meio a música executada pela banda, os presentes cairam em prantos, num misto de alegria e comoção pela despedida do ilustre servidor.

Dhjemis ressaltou a importância do bom trabalho executado pelo Sr. Luís e o legado deixado por ele ao longo destes mais de 30 anos a frente desta escola.`

E as apresentações seguem

Dando sequência às apresentações, a psicóloga Dra. Josy Reis deu uma palestra. Na ocasião ela falou da questão do Bullying e Cyberbullying.

Dra. Josy falou sobre estas questões com os presentes. E ficou maravilhada com a interação da platéia e o tanto de energia boa emanada por eles. Em seguida ela fez uma dinâmica.

Ela reforçou o quão eles são capazes de serem tudo aquilo que quiserem. Em seguida pediu a todos que se levantassem, entoando palavras de ordem e de positividade. Nesse momento ela pediu uma salva de palmas para todos, passando o bastão para Dhjemis Messias.

Oficina de música

Dhjemis Messias subiu ao palco novamente e cantou músicas, cujo as letras tratam de temáticas ligadas às drogas e a violência. Óbvio que sua atuação, mais uma vez, levou todos ao delírio. Ele ministrou uma oficina de música com os alunos.

Ao final Dhjemis fez uma dinamica motivacional com os presentes. Na sua apresentação da tarde, Dhjemis colocou a plateia para cantar uma música do Hungria. Em um contagiante coro os presentes seguiram o tom. Lido de se ver.

Lucas agradeceu a todos pelo maravilhoso dia. O diretor executivo do projeto, Geraldinho Gonçalves, falou da importância do projeto e seus apoiadores.

No período da tarde as atividades seguiram levando muita animação e abordado assuntos importantes.

Em meio ao caos e tragédias um projeto que semeia e desperta

Semear é preciso, ainda mais num momento como este que estamos passando, em meio a tragédias, guerras, e problemas sociais.

No atual cenário social e político vivido pelo Brasil, ter um projeto como o Grooveonline Prevenção realizando um trabalho de semeadura dentro das escolas. Atuando diretamente no futuro da nação. Levando manhãs repletas de musicalidade, teatro, palestras motivacionais e atendimento psicológico e psicopedagógico. É um milagre acontecendo em meio ao caos.

A salvação da nação estará nas mãos desses, hoje, jovens e adolescentes Então poder plantar a semente do bem em cada um deles é garantir que lá na frente tenhamos cidadãos mais responsáveis. Que farão desta, uma nação cada vez mais desenvolvida e próspera.

Uma escola maravilhosa

O Centro de Ensino Fundamental No.11 do Gama é um local acolhedor. Possui servidores atenciosos e alunos que emanam uma energia impressionante.

Uma escola que emana artes, onde diversos dos seus alunos possuem lindos dons artísticos.

A diretora Leila, agradeceu execução da apresentação e desenvolvimento do projeto Grooveonline Prevenção.

São os apoios que possibilitam a realização desta obra

Tudo o que é executado ao longo do dia, as apresentações da banda, palestras, oficinas musicais, teatro só é possível graça aos apoiadores. Esta edição do Grooveonline prevenção conta com o apoio da Deputada Paula Belmonte (DF), junto com a CRECE-DF, em parceria com o Ministério da Cultura, FUNARTE e Governo Federal. Promovendo incentivos à criança e ao adolescente.

Para mais informações entre em contato pelo e-mail: [email protected]

