O Grooveonline Pevenção já impactou positivamente a vida de mais de 20 mil jovens e adolescentes nas edições já realizadas. As apresentações têm levado dias de muita música, teatro, palestras e dinâmicas.

Esse projeto tem a finalidade de abordar assuntos sérios, como a questão das drogas, violência, e bullying. Além disso, o Grooveonline leva música e também conhecimento para os alunos das escolas participantes.

Filho de Brasília, Lucas Gonçalves, é professor de música, tem sua banda e possui canal no YouTube. Ele, que é um dos melhores bateristas do Brasil, promove palestras sobre musicalidade e tem vasta experiência no desenvolvimento da temática musical para o público infanto juvenil. É autor do livro: “7 passos para ser um músico bem sucedido nas redes sociais.”

O vocalista Denilson Bhastos e Jhemis Messias cativam a todos com suas apresentações, que, muitas vezes, acompanham cantando junto.

Seguindo com as atividades impactantes do projeto, a Cia de Teatro Lábios da Lua, do Gama, dramatiza cenas comuns do cotidiano, que muitas vezes não nos damos conta. Abordando questões como bullying, vícios, alcoolismo, violência verbal e física. Os atores trazem aos jovens situações muito comuns em meio a eles. Realidades que não estão distantes de nós.

A Dra. Josy Reis, psicóloga, coach, consteladora familiar e palestrante realiza uma palestra abordando diversas questões ligadas ao ser humano. Ela trata da importância de acreditar em si mesmo, do quão ruim é a prática do bullying e preconceito, ajudar ao próximo e a si. A importância de aceitar a si e ao próximo. Ao final Dra. Josy realiza algumas dinâmicas.

Jhemis Messias canta músicas que falam sobre vício, ausência da imagem paterna e em seguida realiza uma palestra sobre sonhos, manias que temos, como a de que tudo do outro é melhor do que nós temos. Ele enfatiza a importância de deixar de lado essas essas manias, confiando nas suas próprias capacidades, na importância de valorizar o hoje, afinal a vida é feita de só um dia, e esse dia é o hoje!

Elisângela Figueiredo, cantora e psicopedagoga, realiza as dinâmicas durante as apresentações do projeto. Durante a apresentação, ela canta e promove atividades com o público. Ela trabalha com alunos, professores e servidores.

Maicon Figueiredo é cantor, instrumentista e professor de música, durante sua apresentação, é ele quem dá as oficinas de música que o projeto oferece para cada escola a qual se apresenta.

Semear é preciso

O Grooveonline é um projeto que segue tocando no coração das pessoas, impactando suas vidas hoje, para um futuro melhor.

O empresário e produtor de eventos Geraldinho Gonçalves está como coordenador geral destas edições que ocorrerão agora. Geraldinho é empresário na cidade do Gama e tem mais de 50 anos atuando na produção de eventos. Ele, que sempre esteve à frente do Projeto Grooveonline Prevenção, está cuidando da coordenação geral do projeto.

Para que todo esse trabalho possa acontecer, o Projeto Grooveonline conta com o apoio de entidades e a classe política. Na primeira edição, o projeto teve o apoio da Deputada Federal Paula Belmonte (Cidadania DF). E nessa edição, do Grooveonline Prevenção, tem novamente o apoio da Deputada Paula Belmonte. Ela determinou os recursos para a execução do projeto. Essas edições estão sendo realizadas através do Ministério da Cultura, com apoio da FUNARTE e Governo Federal.

Confira as datas e as próximas escolas atendidas:

DATA ESCOLA 23/02/2023 CEF 11 GAMA 24/02/2023 CEF201 SANTA MARIA 27/02/2023 CEF 106 RECANTO DAS AMOS 01/03/2023 CEF 17 TAGUATINGA NORTE

