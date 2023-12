Conectando pessoas e o planeta: a visão socioambiental da explorernet

Em um mundo cada vez mais interconectado, a tecnologia da informação desempenha um papel fundamental em nossas vidas. No entanto, a maneira como as empresas de tecnologia operam e interagem com as comunidades locais e o meio ambiente também se tornou uma preocupação importante. Neste cenário, a empresa Explorernet se destaca não apenas por sua infraestrutura de alta qualidade, mas também por seus projetos sociais e preocupações ambientais, que buscam criar um mundo mais sustentável e inclusivo. Nesta reportagem, iremos destacar quatro projetos em andamento promovidos pela empresa.

– Rede Limpa:

A Explorernet entende a importância de reduzir seu impacto ambiental e contribuir com uma cidade mais limpa e organizada.

O projeto “Rede Limpa” tem o objetivo da retirada do acúmulo de fios soltos nas redes elétricas, que contribuem com a diminuição da poluição visual da cidade, bem como prevenir acidentes que podem ocorrer devido a esses fios sem utilidade soltos em postes, como pessoas que podem tropeçar ou atrapalhar a visão de um motociclista no trânsito, por exemplo.

O projeto, já em vigor nas cidades de Anápolis, Brasília e Goiânia, move a retirada de fios soltos e sem utilidades em postes de redes pela cidade. O movimento já retirou cerca de 70 toneladas de material, utilizando apenas recursos próprios da empresa.

A iniciativa já teve reconhecimento da prefeitura de Anápolis pela contribuição social do projeto.



– Apoio ao Esporte:

Mesmo tendo o objetivo de levar mais internet e conectividade aos seus clientes, a Explorernet entende a importância de se promover um estilo de vida saudável que esteja além das telas. Através do projeto “Apoio ao Esporte”, a empresa patrocina equipes esportivas locais e eventos, incentivando a participação ativa em atividades esportivas. Eventos de taekwondo, campeonatos amadores de vôlei, judô infantil e ciclismo são alguns dos projetos patrocinados pela Explorernet.

Uma vertente importante para a empresa é dar foco para iniciativas esportivas criadas pela própria comunidade, como campeonatos amadores.

A empresa entende que essa iniciativa contribui para o desenvolvimento físico e mental de jovens talentos e fortalece os laços comunitários.



– Lixo Zero:

Através do projeto “Lixo Zero”, a empresa trabalha com consciência para se responsabilizar pelo lixo gerado pela própria empresa. Todos os fios retirados dos postes não são descartados em aterro, são recolhidos para serem reciclados. Outros materiais, como caixas de papelão, paletes, cases de plástico, papel e tudo que deve ser descartado, são tratados dentro da própria empresa e direcionados à reciclagem correta.

– Energia Limpa:

O projeto Energia Limpa se destaca como uma iniciativa sustentável. A empresa opera hoje com uso de energia limpa de geração própria. Grande parte das operações da Explorernet acontecem com energia sustentável em vigor neste projeto.



Neste programa, a empresa ainda trabalha na implementação de um benefício para seus clientes: gerar para eles um crédito de desconto com a energia limpa gerada.

Dentro do projeto, a Explorernet está comprometida em levar mais sustentabilidade também para seus clientes, assim como já acontece dentro da empresa.

“Explorernet por uma cidade melhor” é o nome que se destaca para englobar todas essas iniciativas da empresa em se comprometer com a sociedade, com o ambiente e com um estilo de vida mais saudável. Eles entendem que podem ser uma força positiva na sociedade e no meio ambiente. Seus projetos sociais e ambientais demonstram seu compromisso em criar um mundo mais sustentável, conectado e responsável, inspirando outras empresas a seguir seu exemplo.

Por Andreza Martins

