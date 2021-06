Confira dicas de instituições que oferecem cursos gratuitos pela internet

Formações ampliam o conhecimento e auxiliam estudantes no mercado profissional

Neste período pandêmico, o ensino a distância (EAD) tem sido uma das principais alternativas para dar continuidade ao aprendizado ou atualizar o currículo por meio de cursos profissionalizantes. E não é preciso investir muita grana para isso, já que na internet há inúmeras opções de cursos gratuitos.

Além do baixo custo dos cursos on-line, há a flexibilidade de tempo para quem estuda. O aluno pode escolher os dias e horários mais adequados para se dedicar aos estudos com total atenção, essencial para o aproveitamento pleno do curso.

Com um aumento de 2 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho durante a pandemia, aumentando para 14,4 milhões o número de desempregados, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o ideal é procurar se destacar em meio aos concorrentes.

Por isso, separamos abaixo algumas opções de instituições que ofertam especializações gratuitas:

Cursos livres na USP

A Universidade de São Paulo (USP), disponibiliza em seu site, diversas plataformas onde o público pode acessar os conteúdos desenvolvidos na instituição. São cursos livres, eventos e aulas que foram gravadas e disponibilizadas no canal da universidade no Youtube.

Fundação Bradesco

Mantida pela Fundação Bradesco, a plataforma Escola Virtual está com inscrições em variados cursos gratuitos. O estudante pode escolher entre as áreas de Administração, Contabilidade e Finanças, Desenvolvimento Pessoal e Profissional, Educação e Tecnologia. Os cursos são ofertados no ensino a distância (EAD).

Os participantes do curso on-line e gratuito terão acesso a um vasto acervo de informações que vão agregar no seu conhecimento. Interessado podem acessar o site da Fundação e conhecer os cursos ofertados.

Cursos livres SENAC

No Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) é possível encontrar cursos on-line para diferentes níveis de escolaridade com certificação. São diversas ofertas, em vários segmentos, como Idiomas, Turismo, Beleza, Informática e Hospitalidade. Muitas programações são oferecidas por meio da WebTV que utiliza videoaulas transmitidas via streaming como principal recurso didático, facilitando e estimulando o aprendizado. Para conferir os cursos disponível, basta acessar o site da instituição e se inscrever.

Kultivi

Startup brasileira voltada para educação, a Kultivi oferece aos participantes conteúdos educacionais de forma gratuita visando contribuir no desenvolvimento pessoal e profissional do estudante. Os cursos são on-line e gratuitos e englobam diversas áreas do conhecimento, inclusive em Língua Brasileira de Sinais (Libras). O estudante tem uma vasta opção de escolha e ao final, recebe o certificado de conclusão do curso. Interessados podem no site da instituição e se inscrever nas opções que melhor se encaixa no seu perfil.

Fundação Getúlio Vargas

Uma das mais conhecidas instituições que promove a educação no país, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) possui uma variedade de cursos gratuitos em diversas áreas de atuação. Assim como em outras instituições que oferecem cursos on-line, a FGV dá ao aluno, a autonomia de fazer o curso quando e onde quiser, precisando apenas de um computador ou celular com internet. Para participar de alguma especialização, basta acessar o site da instituição e fazer a inscrição.

Sebrae

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) oferece cursos gratuitos, especializações através do WhatsApp, ebooks e jogos para se capacitar e desenvolver o seu negócio. As formações são voltadas para o público empreendedor que busca alavancar seu negócio, sem perder a oportunidade de adquirir conhecimento em diversas áreas. Para conferir as oportunidades disponibilizadas, o interessado pode acessar o site da instituição.

Outras oportunidades de cursos gratuitos para todos os públicos

O Educa Mais Brasil, plataforma de incentivo estudantil, também disponibiliza em seu site uma seleção de instituições que oferecem cursos on-line e gratuitos em diversas áreas do conhecimento. O Educa oferece bolsas de estudo com até 70% de descontos em diferentes modalidades de ensino. A inscrição é gratuita e pode ser feita durante todo o ano.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil