Delegado do Gama concorre ao II Prêmio Brasiliense de Direito Animal

O delegado da 14ª Delegacia de Polícia (Gama), Jonatas Santos, da naja, concorre ao II Prêmio Brasiliense de Direito Animal

Está rolando no Google uma votação bem legal sobre o Direito Animal, que eu não conhecia e achei interessante para nós, que ficamos estarrecidos com as histórias de tantas cobras e animais criados em cativeiros no DF. Concorre ao prêmio, dentre outros, o delegado Jonatas José Santos Silva, da 14ª Delegacia de Polícia (Gama), responsável por conduzir as investigações do caso da cobra naja, que picou o estudante de veterinária Pedro Henrique Krambeck, e resultou nos resgates de 33 serpentes em várias regiões administrativas.

Link para votação, clique aqui!

*Com informações do blog da Zuleika com adaptações – 20/11/2020

