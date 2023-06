Delicie-se com um Cardápio Completo para o Dia Mais Romântico do Ano

Com a proximidade do Dia dos Namorados, muitos casais procuram formas de comemorar a data mais romântica do ano. Para fugir das imensas filas dos restaurantes nesse período, os professores do curso de Gastronomia da Universidade Católica de Brasília (UCB), Alex Sabino e Luli Riccetti, montaram um cardápio completo para quem se dispor a colocar a mão na massa e aproveitar as comemorações em casa.

O chefe Alex Sabino conta que as preparações foram pensadas levando em conta a praticidade e a simplicidade do preparo, para que leigos consigam curtir um momento culinário a dois no Dia dos Namorados. Petit Gateau de milho recheado com ossobuco ao molho de gorgonzola, salmão grelhado ao molho de uvas-passas brancas e cebola roxa, com risoto de limão-siciliano e duo de Chocolate com pistaches e geleia de frutas vermelhas fazem parte do cardápio montado especialmente para a data.

A harmonização dos pratos ficou por conta da professora Luli Riccetto. “A entrada pede uma bebida mais forte, para abrir o apetite e contrabalançar com o molho forte de gorgonzola. O prato principal de salmão harmoniza perfeitamente com o ponche à base de frisante, leve e romântico. E a sobremesa com sabores doces e o romantismo do morango”, explica a professora.

Entrada – Petit Gateau de milho recheado com ossobuco ao molho de gorgonzola

100g de flocos de milho

50g de fubá

300ml de água

200g de ossobuco

100g de gorgonzola

50ml de creme de leite

Pimenta-do-reino e sal a gosto

Preparo: Dissolva os flocos de milho e o fubá em 300ml de água, leve ao fogo e cozinhe por aproximadamente 10 minutos até que fique uma massa densa. Reserve para que esfrie. Tempere o ossobuco com sal e pimenta-do-reino e cozinhe na pressão, com água até cobrir toda a carne, por cerca de 30 minutos até que fique no ponto de desfiar. Forre forminhas de petit gateau com a massa do primeiro preparo, colocando a carne desfiada no meio e fechando. Desenforme e coloque no prato em que será servido. Para o molho, dissolva o queijo gorgonzola com o creme de leite, aquecendo até homogeneizar e despeje sobre o petit gateau.

Brandy de Tangerina

6 gomos de tangerina

10 folhinhas de manjericão

3 colheres de açúcar

Gelo e duas doses de Brandy de Jerez

Preparo: Em um copo de whisky, ponha os gomos de tangerina, o manjericão e o açúcar e amasse bem até soltar todo o suco das frutas e dissolver o açúcar. Em seguida, ponha gelo a as doses de Brandy. Mexa levemente e sirva com canudos grossos.

Prato principal – Salmão grelhado ao molho de uvas-passas brancas e cebola roxa, com risoto de limão-siciliano

150g arroz arbóreo

50ml de vinho branco seco

50g de queijo parmesão ralado na hora

1 limão-siciliano

2 colheres de manteiga

2 postas de 150g de salmão

1 cebola roxa

50g de uva-passa

1 colher de azeite

Caldo de legumes quanto baste

Preparo: Refogue o arroz com azeite em uma panela e coloque, aos poucos, o caldo de legumes, mexendo sempre o arroz para que solte o amido e fique cozido, porém al dente. Acrescente suco de meio limão e finalize com uma colher de manteiga e o parmesão. Para o molho, refogue a cebola em uma colher de manteiga até que ela fique transparente. Acrescente as uvas-passas. Grelhe o salmão e faça a montagem como mostra a foto.

Ponche Romântico

1 maçã verde

1 pêssego

Vinho frisante rose

Preparo: Pique as frutas em pedacinhos bem delicados, ponha em um copo e complete com o vinho bem gelado.

Sobremesa – Duo de Chocolate com pistaches e geleia de frutas vermelhas

200g de chocolate meio amargo

200g de chocolate branco

100g de pistache picado

1 vidro de geleia de frutas vermelhas

200g creme de leite

Preparo: Dissolva 200g de chocolate meio amargo em 100ml de creme de leite, em banho-maria. Faça o mesmo com o chocolate branco. Dissolva a geleia com um pouco de água morna para que fique em ponto de calda. Monte, em uma taça, uma camada de pistache, uma de chocolate meio amargo, outra de pistache, uma de chocolate branco e finalize com a calda de frutas vermelhas. Se desejar, decore com morangos.

Sugestão de acompanhamento: uma tacinha de licor Amarula com morangos coberto em Nutella.