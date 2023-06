Gastronomia UCB: Canjica Salgada e Maçã do Amor Toffe, inove no seu arraiá!

Canjica Salgada e Maçã do Amor Toffe, inove no seu arraiá!

As festas juninas chegaram e as chefs Jennifer Lacerda e Fernanda Avena, do curso de Gastronomia da UCB, deram um toque gourmet em duas tradicionais receitas para você surpreender no seu arraiá

As festas juninas com aquele tanto de comidas típicas tornam o mês de junho o mais gostoso do ano. E as tradicionais receitas como canjica e maçã do amor, sucessos garantidos nesta época, receberam um toque gourmet das chefs Fernanda Avena e Jennifer Lacerda, do curso de Gastronomia da Universidade Católica de Brasília (UCB), para você inovar e surpreender no seu arraiá. Siga as dicas das chefs!

Maça do Amor Toffe – Chef Jennifer Lacerda

Para seis maçãs do amor pequenas, você precisará de:

500g de açúcar cristal

1 colher de sopa de vinagre branco

100ml de água

300ml de creme de leite fresco

50g de manteiga com sal

1 colher de flor de sal (para aromatizar)

4 paçoquinhas (para decorar)

Palitos de picolé

Preparo:

Misture incialmente o açúcar, a água e o vinagre branco em uma panela para fazer o caramelo. Leve ao fogo e deixe o caramelo se formar sozinho, sem a necessidade de ficar mexendo o tempo todo. Em outra panela, aqueça o creme de leite, a flor de sal e a manteiga. Quando o caramelo estiver pronto (todo dissolvido), inclua a mistura do creme de leite no caramelo. Nessa hora, é necessário mexer bem os dois cremes até que todo o caramelo seja incorporado. Quanto ele estiver em ponto de bala tire do fogo e inicie o processo de cobertura. Mergulhe maçã por maçã e, em seguida, passe na paçoquinha para decorar.

Canjica salgada (Mungunzá) – Chef Fernanda Avena

500g de milho para mungunzá/canjica (pode ser o branco ou o amarelo)

300g de costelinha de porco defumada

300g de carne de charque picada em tamanhos médios

1 linguiça calabresa em rodelas médias

1 paio em rodelas mais grossas

1 cebola bem picadinha

6 dentes de alho amassados

2 tomates bem picadinho

1 colher (de sopa) de azeite

100g bacon

Sal a gosto

Cheiro-verde: coentro e cebolinha

Preparo:

Coloque primeiramente a charque e o milho de molho na noite anterior. Deixe a carne na geladeira e troque a água dela algumas vezes. Em uma panela de pressão, cozinhe o milho por cerca de 20 minutos com água e, quando estiver ao dente, reserve. Em outra panela de pressão, coloque o azeite e frite o bacon, acrescente o alho e a cebola. Adicione as carnes e as linguiças, o tomate picadinho, o milho e a água até cobrir a mistura. Por último, inclua o milho e cozinhe por 25 minutos ou até o milho ficar macio. Finalize temperando a mistura com sal, pimenta do reino a gosto e o cheiro-verde