Nesta segunda-feira (12) de Carnaval, a deputada distrital Dayse Amarilio (PSB) dedicou seu tempo durante a folia para visitar a tenda da dengue em Santa Maria e a Unidade Básica de Saúde 7 do Gama. A parlamentar, que é enfermeira, aproveitou a ocasião para fiscalizar e, principalmente, junto com sua equipe, ir para a linha de frente, atendendo a população.

De acordo com Dayse, “o principal problema que estamos enfrentando hoje no Distrito Federal é a falta de servidores na área da saúde”. Ela acrescentou: “Continuo lutando pelas nomeações de todas as categorias que estão para ser chamadas”, sendo reconhecida como a deputada das nomeações.

O papel do deputado distrital inclui a importante responsabilidade de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. Além disso, têm a função de abrir e conduzir uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para verificar se a administração está cumprindo os princípios que adotou. Os deputados distritais devem acompanhar a destinação do dinheiro público, a prestação de serviços e as políticas públicas, como analisar a Lei Orgânica do DF e os planos diretores que orientam o crescimento das cidades, especialmente as regiões administrativas, além de denunciar eventuais irregularidades.

Assista ao vídeo da deputada distrital Dayse Amarilio na UBS7 do Gama:

Da redação do Gama Ciadão – 14/02/2024