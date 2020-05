DF Plaza Shopping prepara reabertura com cuidados especiais e lojas com delivery

Desde o fechamento por conta da pandemia de COVID-19, em que todos os shoppings centers da capital ficaram interditados, o DF Plaza Shopping vem se preparando para reabrir e atender sua clientela com segurança, seguindo as determinações de todos os decretos, incluindo o 40.817, do último dia 22. A iniciativa também faz parte da campanha “Cuidado para você e por você”, onde o empreendimento apresenta aos clientes cuidados e medidas de segurança para quem visita o mall, baseado em todas as recomendações das autoridades sanitárias e de saúde.

O shopping reforçou a quantidade de álcool em gel para os clientes, triplicando a quantidade de dispensers, em pontos de maior circulação, como praça de alimentação, halls de acesso a elevadores. Na praça de alimentação, mesas foram afastadas e sinalizadas de forma a manter o distanciamento entre elas, além de reforçar as rotinas de limpeza em todas as áreas de possíveis contatos de clientes com elevadores, escadas rolantes e praça de alimentação.

Os lojistas receberam e recebem diariamente orientações para uma rotina de higienização constante da loja, controle de temperatura de seus colaboradores, uso de equipamentos de proteção como máscaras e atendimento com capacidade reduzida da loja, respeitando o distanciamento.

Outra ação importante foi a adesão à campanha #mascarasalva, inclusive aplicando uma máscara na sua logo nas redes sociais, incentivando o uso da máscara já que é obrigatório no DF. Sinalização sobre cuidados e higiene foram colocados pelas áreas comuns de contato entre clientes, como elevadores, escadas, corredores, adesivos nos acessos, pisos e filas.

Para reforçar ainda mais todas as orientações, serão produzidos vídeos que mostrarão as formas mais seguras de transitar pelo mall. Os materiais ficarão disponíveis nas redes sociais do DF Plaza.

Aos clientes que preferem as suas compras entregues em casa, lojas do shopping mantém o serviço de delivery e drive thru, com pedidos pelo whatsapp e pelas redes sociais, mesmo funcionando presencialmente. Além da gastronomia, que já participa de serviços de delivery, segmentos como beleza, roupas e acessórios, produtos naturais e decoração também aderiram à medida, uma forma de oferecer os produtos durante o período de distanciamento social ocasionado pela pandemia de COVID-19. Cada loja possui seu canal de comunicação com os clientes, onde podem escolher os produtos e a forma de entrega.

O serviço de drive thru também será mantido. O cliente pode selecionar o produto e fazer o pedido por whatsapp, instagram ou outras mídias sociais e buscar o produto encomendado no ponto de encontro em frente ao estacionamento do shopping.

“A nossa prioridade hoje é a saúde das pessoas. Estamos tomando todas as medidas necessárias para manter o ambiente do shopping seguro e livre de contaminação, com o reforço constante de limpeza. Queremos deixar o cliente à vontade para retornar gradualmente. Por isso, seguimos reforçando também as vendas online e serviços de drive thru”, relata superintendente do shopping, Patrícia Cunha.

Para lista de lojas participantes está disponível no site e nas redes sociais do empreendimento.

DF PLAZA SHOPPING

Rua Copaíba, – Águas Claras

Informações: 3451-5750

http://www.dfplaza.com.br/

@dfplazashopping.