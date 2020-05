Enem 2020: plataformas online oferecem conteúdo gratuito para estudo

Na última semana, após pressão popular e votação favorável do senado para o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) 2020, o governo federal decidiu modificar as datas de aplicação da prova – nas versões digital e impressa – entre 30 a 60 dias das datas previstas em edital. Também houve alteração da data de inscrição, que segue até quarta-feira, dia 27.

Entre os motivos apresentados pelos os estudantes nas redes sociais por meio do movimento #adiaenem está a dificuldade em estudar em casa. Devido ao isolamento social imposto pela pandemia do coronavírus , as aulas nas escolas estão suspensas desde março.

Mesmo com o adiamento, a preparação para a maior prova de acesso ao ensino superior do país deve continuar. Quem tem acesso a uma rede de internet, pode contar algumas plataformas que estão com os seus conteúdos liberados gratuitamente.

Para não perder o ritmo dos estudos e auxiliar na preparação para o Enem 2020, confira algumas plataformas online e gratuitas para utilizar enquanto as aulas estão suspensas por conta da pandemia. Confira abaixo.

Banco de provas do Inep : todas as provas do Enem estão disponíveis no site do Inep, junto com os respectivos gabaritos. Essa é uma ótima forma de estudar e conhecer como funciona a prova, principalmente para aqueles que vão participar pela primeira vez.

Stoodi : a plataforma liberou temporariamente o acesso gratuito a todas as videoaulas e exercícios com correção em vídeo. Para ter acesso aos conteúdos é preciso fazer um cadastro.

FVG Ensino Médio : a plataforma da Fundação Getúlio Vargas é voltada para estudantes do ensino médio. Nela, os estudantes podem realizar simulados no mesmo modelo das provas do Enem, fazer testes de conhecimentos gerais, com questões elaboradas com base na Matriz de Referência do Enem. A correção é realizada ao finalizar os estudos.

SAE Digital : a plataforma disponibiliza videoaulas no Youtube. As aulas são organizadas por matérias, com os conteúdos programáticos desde o 1º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio.

Guia Enem : o site traz conteúdos escolares para auxiliar na preparação para o Enem. São assuntos de diversas disciplinas incluindo inglês, língua portuguesa, matemática e biologia.

Inscrições Enem 2020

Segundo o último boletim divulgado na sexta-feira, 22, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 5.151.868 candidatos se inscreveram no Enem 2020, sendo 5.050.768 das inscrições para a versão impressa e 101.100 para a digital. Ainda não há uma nova data definida para realização das provas. No final de junho, o Inep deve realizar uma enquete consultando os estudantes sobre a aplicação, para a partir daí definir as novas datas.

*com informações da Agência Brasil.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil