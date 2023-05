Dia das Mães: Karaokê e Café da Manhã Celebram as Mães e Avós do Cecon Gama Sul

Proporcionar um momento de lazer e autocuidado com as mães e avós. Esse é o objetivo de uma ação desenvolvida no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Cecon) Gama Sul, com as mães das crianças e adolescentes atendidos na unidade e avós do grupo de idosas.

A equipe do Cecon organizou a atividade em homenagem ao Dia das Mães em dois momentos: um karaokê só para as mães das crianças e adolescentes, realizado no final da tarde da última terça (9), onde elas tiveram um espaço só delas para soltar a voz e se divertir. E, para a avós, uma apresentação de violino e um café da manhã especial, que ocorreu na manhã desta quinta-feira (11).

A ideia foi proporcionar a essas mães e avós que frequentam a unidade um espaço de autocuidado, para elas aproveitarem esse momento delas. No dia do karaokê, a unidade providenciou um espaço para os filhos ficarem aguardando, com um servidor acompanhando, para que elas ficassem tranquilas.

“Essa festa está maravilhosa. Estou amando. A apresentação de violino foi muito boa, já tive aula com esse professor há muito tempo. O Cecon, pra mim é tudo, o meu divertimento. Quando meus filhos eram pequenos, eles vinham pra cá. Iam pra escola num turno e no outro período eles ficavam por aqui. Aqui é a nossa casa”, destaca Maria José dos Santos Lima, de 66 anos. Ela é atendida pelo Cecon Gama Sul desde 2016.

O Cecon Gama Sul atende 44 crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos e 60 pessoas idosas, com 60 anos ou mais. Cerca de 40 mães foram beneficiadas com a atividade.

“Foram duas ações nessa semana com foco em homenagear as mães para proporcionar mesmo a elas um momento de lazer, de festa. Nesta quinta, fizemos também uma dinâmica para que elas refletissem sobre como é importante se priorizar. A gente fica se desgastando, às vezes, com muitos afazeres, responsabilidades. No caso das idosas mesmo, elas passaram muito tempo cuidando de outras pessoas. Todas as nossas propostas aqui no Cecon têm uma funcionalidade O que nós queríamos, desta vez, é sair dessa funcionalidade e ir para o bem estar, para o cuidado, cuidado consigo mesmo, aproveitar com as amigas, que eu acho que toda mãe merece”, explica a educadora social da unidade Loyde Cardoso.

“O karaokê, elas amaram. Foi um momento muito bonito de ver. Solicitamos que trouxessem os filhos apenas aquelas que não tinham com quem deixar, para que elas tivessem, de fato, um momento só delas, porque elas precisam. Mas as crianças que vieram já estão superintegradas à unidade e participaram desse jeito”, conta a servidora.

Segundo a chefe do Cecon Gama Sul, Flávia Mendes, um dos objetivos foi refletir também sobre a sobrecarga materna e falta de acesso às políticas de lazer e cultura. “As famílias atendidas são, em grande maioria, chefiadas por mães, o que gera uma sobrecarga que fragiliza a saúde emocional e os vínculos familiares. Assim, pensamos em proporcionar um momento de convivência positiva, acesso a cultura e lazer.”

Uma das frequentadoras mais antigas da unidade, Maria da Conceição Ribeiro Boaventura, de 73 anos, deixou um recado: “Desejo a todas as mães e avós que sejam felizes e cuidem de si mesma. Nós merecemos ser felizes, fazer exercício, ginástica, ficar junto com as amigas, porque nós já trabalhamos muito na vida. Então, hoje, temos que cuidar da gente mesmo”, enfatiza.

“O Dia das Mães é uma data simbólica, importante não só para homenagear as mães, mas para sempre reforçar a necessidade de elas serem valorizadas, terem momento delas, de incentivar a autoestima. Quando as unidades socioassistenciais planejam atividades como essas, estamos também trabalhando os objetivos do serviço de convivência, que é promover o fortalecimento dos vínculos e autonomia, por meio da autoestima e de vivências”, ressalta a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

*Com informações da Sedes-DF

Uma Inspiração de Luta e Perseverança: A História de Idosos e uma Criança que Enche de Orgulho