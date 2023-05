Brasília recebe uma das maiores conferências latino-americanas de inovação, o INNOVA SUMMIT. Nos dias 20, 21 e 22 de junho, empreendedores, investidores e público em geral terão a oportunidade de debater, entender e participar da transformação global.

Em sua edição de 2023, o tema do INNOVA SUMMIT será ”Inovação, Negócios e Empreendedorismo”, sob o mote, que também é slogan da marca, “Creating the Future We Want” (tradução livre: “criando o futuro que nós queremos”). Referência em inovação e conhecimentos da área, disrupção, empreendedorismo, tecnologia, oportunidades de networking e geração de negócios, o evento ocorrerá no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, com entrada gratuita.

A expectativa é que o local receba mais de 15 mil pessoas ao longo dos três dias. Os participantes contarão com parceiros e palestrantes de peso, para debater e disseminar temas como: Inovações Tecnológicas e Novos Rumos da Economia; Empreendedorismo, Startups e Novos Modelos de Negócios; Crescimento Pessoal; Investimentos, Blockchain e Web 3.0 – no palco principal, com capacidade para três mil pessoas.

Nas outras Arenas do evento, também no Centro de Convenções, haverá ainda mais 3 palcos: Palco Inovação, Palco Gamer e Palco Internacional, com palestras relacionadas às temáticas de cada área.

ESPAÇOS

A Arena Networking será um local de convivência entre empresários e profissionais locais e nacionais, com áreas de trabalho, novos encontros e reuniões, em uma atmosfera propícia à conexão, no intuito de estimular conversas e projetos entre os empreendedores.

Na Arena Inovação, mais de 100 startups estarão expondo gratuitamente seus serviços, produtos, tecnologias e soluções, com o objetivo de firmar novas parcerias, atrair investimentos e concretizar novos negócios, e como inspiração para gerar novas iniciativas de sucesso.

Na Arena Internacional, os principais objetivos são o incentivo à exportação de tecnologias inovadoras, a introdução de novas empresas brasileiras no mercado internacional e estrangeiras no Brasil, entre outras atrações que acontecerão paralelamente às palestras do palco exclusivo, abordando temas como Bioeconomia, Comércio Exterior, Smart Cities, Empreendedorismo Sustentável e Novas Tendências de Mercado. Uma das novidades na Arena Internacional para essa edição do Innova Summit será a realização de rodadas de negócios, em um espaço especialmente preparado para a reunião de empreendedores, diretores e investidores com empresários e representantes internacionais. Haverá, ainda, uma área para exposição de produtos e serviços que tenham potencial para internacionalização.

Outro espaço que também foi destaque em 2022 e volta com ainda mais força é a Arena Gamer. Nesta edição, ela deverá gerar ainda mais negócios e novos projetos,com mais de 50 stands de startups de desenvolvedores, juntamente com produtores, investidores e demais atores desse mercado em constante crescimento. Somente no ano passado, foram R$13 milhões em negócios realizados,e esse ano esse número pode crescer ainda mais, com a apresentação de pitches e momentos específicos de rodadas de investimentos. Haverá, ainda,diversos painéis sobre o assunto, além de grandes palestrantes da área no Palco Gamer.

A Arena Gastronômica garantirá um ambiente de descontração e diversidade de sabores, com momentos para apresentações e música, novos produtos e serviços do setor. Não faltarão os espaços “instagramáveis” para o público tirar fotos e colocar nas redes sociais. Além de pontos de coleta de lixo eletrônico e distribuição de Eco Copos, que os participantes poderão usar durante todo operíodo do evento.

PARCERIAS

Em 2023, o INNOVA SUMMIT contará com parcerias de sucesso da edição passada, como a Brasil Startups, IJEX (Instituto Jovem Exportador), Indie Hero e o Grupo Moai, além do importante “reforço” para este ano do Grupo Mulheres do Brasil DF.

INNOVA SUMMIT 2023

20 a 22 de junho de 2023

Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Mais informações: https://innovasummit.com.br/