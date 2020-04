Dia Internacional da Educação: mesmo com cenário atípico, data celebra a importância do ensino

Mesmo em um cenário atípico em que instituições de ensino tiveram que fechar temporariamente suas unidades e adaptar seus conteúdos para a Educação a Distância (EAD), em virtude da pandemia do coronavírus, o Dia Internacional da Educação, celebrado hoje (28), não pode passar em branco. Direito essencial de todo cidadão, é por meio da Educação que há desenvolvimento de competências e habilidades, instrução formativa e geração de valores.

Diante do cenário da pandemia do novo coronavírus, políticas públicas e medidas de urgência precisaram ser adotadas para que o calendário escolar de 2020 das séries da educação básica e ensino superior não fosse comprometido.

Nesta terça-feira, por exemplo, o Conselho Nacional de Educação (CNE) deve votar, em plenário virtual, as diretrizes que irão direcionar todas as escolas do Brasil. Tais diretrizes devem regulamentar as atividades acadêmicas e, também, orientar os estados, municípios e as escolas quanto ao funcionamento do ano letivo.

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, declarou em entrevista ao programa Conversa com o Ministro, da Rádio MEC, que vê com otimismo o retorno das aulas em todo o país. “Eu sou otimista. Eu acho que vamos retomar as aulas em breve, nas próximas semanas, e com isso dá tempo, sim, de salvar o ano letivo”, avalia. Ainda segundo Weintraub, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020 será mantido e deverá ocorrer em novembro.

Dia Internacional da Educação

A data 28 de abril ficou conhecida como Dia Internacional da Educação porque, neste dia, no ano 2000, foi realizado o Fórum Mundial de Educação de Dakar, no Senegal. Porém, para a ONU, essa data não foi oficializada. Mesmo assim, diversos setores ligados ao ensino celebram o 28 de abril como o dia da educação.

É importante frisar que uma boa educação possibilita ganhos para a vida toda. Por isso, o investimento nela não deve ser poupado. Ainda que os cursos mais concorridos e bem conceituados estejam fora do alcance financeiro de muitos cidadãos, as bolsas de estudo são auxílios que permitem o acesso à educação privada por meio de descontos em mensalidades.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil