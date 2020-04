Fique em casa e conheça os museus virtuais pela internet; saiba como

Com a quarentena algumas medidas para conter a pandemia do novo coronavírus mudaram a forma como algumas atividades são realizadas e a tecnologia tem sido uma aliada. Diversos serviços se adaptaram a esse momento e o segmento de cultura e lazer não poderia ficar de fora. É possível visitar museus virtuais sem ter a necessidade de sair de casa.

Diferentes museus disponibilizam uma espécie de visita a distância em seus espaços e obras. Dessa forma, é possível conhecer galerias, esculturas, pinturas e outras obras famosas. Para isso, basta possuir um aparelho com acesso à internet. Confira:

Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS)

O Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS) foi inaugurado na década de 1970 e conta com acervo de fotografias, filmes, vídeos e cartazes. No site do MIS é possível consultar o acervo online museológico e bibliográfico do MIS.

Acesse o acervo do MIS

Museus do Vaticano

Visite os museus da Cidade do Vaticano e encontre informações sobre as obras de arte disponíveis. A plataforma é bastante intuitiva e também dá dicas sobre roteiros a museus e disponibiliza uma loja online para compra de souvenir.

Conheça o museu do Vaticano

Pinacoteca de Brera (Itália)

Localizada em Milão, na Itália, a Pinacoteca de Brera agrega em seus espaços uma das maiores coleções de artes do mundo. No site é possível conhecer as obras, visitar os seus espaços e explorar cada canto da Pinacoteca. O seu acervo inclui obras do grande mestre Giambattista Pittoni, Annibale Giura Odio Contro i Romani e Bacco e Arianna.

Visite a Pinacoteca de Brera

Museu do Louvre (França)

O Museu do Louvre, na França, é um dos museus mais conhecidos do mundo. Ele abriga a famosa pintura Monalisa, de Leonardo da Vinci. No tour virtual, você pode visitar as salas e galerias do museu, sem as famosas aglomerações em torno das obras.

Conheça o Museu do Louvre

Google Arts & Culture

O site Google Arts & Culture foi criado em parceria com diferentes museus do mundo e tem como objetivo proporcionar uma aventura interativa para os usuários. No site é possível é possível visitar as maiores e mais importantes galerias do mundo. Nele, você pode acessar:

Pinacoteca de São Paulo

Yad Vashem – Museu do Holocausto (Israel)

Galeria Uffizi (Itália)

Também é possível ver o que tem por dentro de vários museus, como o Museu Nacional. Nesta categoria, você pode conferir curiosidades, destaque de algumas obras e fazer um tour virtual em alguns espaços.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil