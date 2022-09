Diego Costa e Alan Clinston no Gama Criativo de Setembro

No domingo (04/09), das 14h às 18h, o projeto Gama Criativo recebe os shows de Diego Costa (15h) e Alan Clinston (16h), na Praça Lourival Bandeira (Praça do Cine Itapuã – Setor Leste do Gama). Além dos shows, uma feira com vários artesãos do Gama estarão presentes com os seus produtos. A iniciativa visa estimular a economia criativa daquela região administrativa por meio de por meio de espetáculos, exposição e venda de artesanato. O projeto conta com patrocínio do FAC/DF.



Esta já é a terceira de seis feiras que o projeto Gama Criativo realizará até o final do ano, sendo uma por mês, com a contratação de doze grupos do DF e entorno, sendo que dois se apresentarão em cada edição da feira. A primeira e a segunda edição foram realizadas em maio e agosto respectivamente.



A proponente do projeto, Maria Celma Tavares, fala que poder contratar artistas locais é algo extremamente significativo.



“É maravilhoso poder contratar artistas gamenses. Pretendemos contar com 20 expositores e selecionar espetáculos culturais de grupos de nossa cidade, oferecendo cultura, lazer e diversão a esse segmento da sociedade caracterizado pela baixa renda e pelo pequeno acesso às atividades lúdico-culturais”, disse Maria Celma.



A artesã e idealizadora do Gama Criativo e filha da proponente, Jéssica Tavares, afirma que o artesanato no Gama sempre esteve em segundo plano. “Estamos muito satisfeitos porque finalmente a nossa associação foi criada. Pretendemos, com a nossa união, mostrar a nossa arte, gerar renda e alegria aos moradores do Gama e arredores”, observou.



Shows



Diego Costa nasceu no Gama em 1986. Começou a demonstrar interesse na música aos três anos de idade, ouvindo clássicos sertanejos. Com seis anos ganhou o seu primeiro violão e começou a praticar sozinho. O amor pela música e curiosidade o levou a conhecer outros instrumentos. Hoje, além de cantar, toca violão, saxofone, entre outros instrumentos. Licenciado em Ciências Biológicas, trabalha nas noites de Brasília e Entorno no Projeto Voz e Violão Sertanejo. “A música é algo celestial na terra. Como disse Friedrich Nietzsche: ‘Sem música, a vida seria um erro’.”, afirma o cantor.



Alan Clinston é outro artista gamense (27 anos). Trabalha com música há cerca de sete anos. É cantor sertanejo e faz shows e eventos pelos diversos cantos do DF.



Serviço:

O quê: Shows de Diego Costa (15h) e Alan Clinston (16h), pelo Projeto Gama Criativo

Onde: Praça Lourival Bandeira (Praça do Cine Itapuã – Setor Leste do Gama)

O projeto conta com patrocínio do FAC/DF.

Relacionado